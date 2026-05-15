La Audiencia Nacional decreta prisión para uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido detenido en La Nucía

Fuertemente custodiado por cuatro guardias civiles por los pasillos del Palacio de Justicia de Alicante. Así ha sido trasladado este viernes uno de los doce fugitivos más buscados del Reino Unido, que fue apresado este jueves en La Nucía por la Guardia Civil. El inglés Simon William Dutton, de 50 años, tenía en vigor una orden internacional de detención y ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional desde Alicante, donde se ha realizado una comparecencia por videoconferencia que ha concluido con una orden de ingreso en prisión.

El fugitivo, asistido por el abogado Juan Rigabert, ha rechazado en la comparecencia ser extraditado al Reino Unido y a última hora de la mañana la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, en funciones de guardia, ha dictado un auto de ingreso en prisión mientras se tramita el proceso de extradición.

El detenido en La Nucía. / Crimestoppers

No obstante, el fugitivo británico será trasladado mañana al juzgado de guardia de Benidorm, donde comparecerá junto al resto de detenidos en la operación antidroga de la Guardia Civil para desarticular un grupo dedicado al envío de droga al Reino Unido. En esta operación la Guardia Civil intervino en su domicilio de La Nucía unos cuarenta kilogramos de marihuana. Esta causa podría retrasar la extradición del fugitivo al Reino Unido.

Pena de 14 años

La orden internacional de detención (OID) contra Dutton fue cursada por un tribunal de Manchester en mayo de 2025 y se dictó para que termine de cumplir una condena a 14 años por tráfico de drogas y uso de identidad falsa que le impuso un tribunal de Liverpool en septiembre de 2016. Según la reclamación de las autoridades del Reino Unido, tras cumplir la mitad de la condena a 14 años de cárcel, Simon William Dutton quedó en libertad, pero el 9 de abril de 2025 se acordó que reingresara en prisión de nuevo para cumplir el resto de la pena por no haber acudido a unas citas judiciales y residir en otra dirección.

Sin embargo, no parece que ingresara en prisión de nuevo porque al mes siguiente, el 7 de mayo de 2025, se ordenó su detención y le acusaron de nuevos delitos al no acudir a una comparecencia para responder de los nuevos cargos contra él: el uso de un Mini y de un Porsche sin notificarlo a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y el hecho de no comunicar a la NCA su paradero mientras estaba en Escocia.

Desde entonces debió huir a España y buscó refugio en la Costa Blanca, donde también utilizaba una segunda identidad, el nombre de un compatriota que figura como titular del coche en el que se desplazaba.

El arresto de Dutton ha coincidido con la presentación en Alicante de la vigésima edición de la "Operación captura", promovida por el Reino Unido y el Ministerio del Interior para solicitar la colaboración ciudadana con el fin de localizar en España a 12 fugitivos buscados por asesinatos, narcotráfico, blanqueo y delitos sexuales. La detención de Simon William Dutton ha permitido reducir la lista a once criminales que pueden estar ocultos tanto en la Costa Blanca como en la Costa del Sol y otras zonas turísticas de España. La ong Crimestoppers es una de las encargadas de recibir información anónima sobre el paradero de estos delincuentes.

Cartel con los once fugitivos pendientes de detener tras el arresto de Dutton en La Nucía. / Crimestoppers

Dutton fue apresado junto a su hijo de 19 años en un chalé de La Nucía, donde la Guardia Civil incautó unos cuarenta kilos de marihuana. También fueron detenidas otras dos personas en Benidorm. Además de la droga, en los inmuebles de La Nucía y Benidorm intervinieron 4.000 euros en efectivo, documentación falsa y dos vehículos.

Según la Guardia Civil, la investigación se inició en noviembre de 2025 tras el aviso del responsable de un establecimiento de envío de paquetería de Benidorm, donde fue localizada una maleta que contenía 16 kilogramos de hachís y cuyo destino final era Reino Unido.

A la caza de los 12 fugitivos más buscados del Reino Unido en la "Operación captura" en Alicante / Jose Navarro

Las primeras pesquisas permitieron identificar a la mujer que realizó el envío, quien aportó documentación falsa en el momento de efectuar la gestión. Los investigadores comprobaron además que acudió al establecimiento acompañada de otra persona y con el apoyo logístico de otros dos hombres, quienes trasladaron la maleta hasta el local.

A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron identificar a los implicados y constatar que uno de ellos figuraba entre los fugitivos reclamados por las autoridades británicas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, sobre el que pesaba una orden internacional de detención.

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La operación dirigida por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, con el apoyo del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO), ha contado con la colaboración de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido.