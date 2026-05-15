Investigado por conducir ebrio en sentido contrario y provocar un grave accidente en la A-7 en Tibi
El conductor, de 65 años, permanece ingresado y declarará cuando reciba el alta hospitalaria
La Guardia Civil investiga a un hombre de 65 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria y tres delitos de lesiones por imprudencia grave, tras su implicación en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-7, a la altura del término municipal de Tibi.
Los hechos ocurrieron sobre las 16:30 horas del pasado 3 de mayo, cuando la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Alicante (COTA) recibió el aviso de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 480,800. Hasta el lugar se desplazó el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) para esclarecer lo sucedido.
Las pesquisas determinaron que el accidente se produjo cuando uno de los vehículos accedió a la autovía en sentido contrario, colisionando frontalmente con otro turismo que circulaba correctamente. En este último viajaban una mujer de 69 años y un hombre de 79. En el vehículo que invadió el carril contrario lo hacían el conductor investigado, de 65 años, y una mujer de 47 años.
Traslado de uno de los heridos en helicóptero
Como consecuencia del impacto, los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos del consorcio de San Vicente del Raspeig para su excarcelación. Los servicios sanitarios atendieron a los heridos en el lugar y trasladaron al varón de 79 años en helicóptero al Hospital General de Alicante debido a la gravedad de sus lesiones.
Al conductor presuntamente responsable se le practicaron las pruebas de alcohol y drogas, que arrojaron resultado positivo en alcohol y negativo en sustancias estupefacientes. Además, el accidente conllevó el corte de la vía en ese punto, lo que provocó a retenciones de alrededor de dos kilómetros.
Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi. Asimismo, se ha solicitado la retirada cautelar del permiso de conducción del investigado, que será citado a declarar cuando su estado de salud lo permita, ya que permanece hospitalizado.
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