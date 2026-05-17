Un incendio calcina una vivienda en una quinta planta en Villajoyosa

Un incendio declarado este domingo en una vivienda de Villajoyosa obligó a movilizar a los bomberos del parque de Benidorm durante más de tres horas. El fuego se originó en un apartamento situado en la quinta planta de un edificio de entre ocho y nueve alturas, ubicado en el número 1 de la avenida Maestral. A pesar de la intensidad de las llamas, no se registraron heridos.

El aviso llegó al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a las 12.25 horas. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el incendio ya afectaba a la vivienda y existía riesgo de que el humo y el fuego se propagaran por los espacios comunes del bloque. La prioridad de los bomberos fue doble: apagar las llamas dentro del apartamento y evitar que el incendio avanzara hacia otras viviendas del edificio.

Tres horas de intervención en un incendio en Villajoyosa / INFORMACIÓN

La intervención permitió contener el fuego y frenar su expansión por el resto del inmueble. Sin embargo, el apartamento afectado quedó completamente dañado por las llamas. El incendio también alcanzó la terraza de la vivienda situada justo debajo, en la cuarta planta, aunque los bomberos consiguieron impedir que el fuego se extendiera al interior de otros pisos.

Más de tres horas de intervención

El incendio fue dado por controlado a las 13.14 horas, menos de una hora después de recibirse el aviso. Aun así, la intervención no finalizó hasta las 15.50 horas. Tras apagar las llamas, los bomberos tuvieron que revisar la vivienda, asegurar la zona y comprobar que no quedaran puntos calientes que pudieran reavivar el fuego.

El incendio afectó completamente el apartamento / INFORMACIÓN

Hasta la avenida Maestral se desplazó un dispositivo compuesto por una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera. En total participaron un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Benidorm.

Noticias relacionadas

La autoescalera fue uno de los medios movilizados debido a la altura del edificio y a la ubicación del incendio en una quinta planta.