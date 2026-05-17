Tres detenidos de una misma familia por estafar más de 1,2 millones con falsas ventas de viviendas en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres personas, dos mujeres y un hombre de entre 36 y 52 años, como presuntos integrantes de una trama criminal de carácter familiar especializada en estafas inmobiliarias. Además, hay una cuarta persona investigada, una mujer de 67 años. El importe total defraudado supera los 1,2 millones de euros entre cinco víctimas.

La investigación, desarrollada durante varios meses por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante, se inició tras la interposición de cinco denuncias que describían hechos de similar ejecución y que apuntaban a la actuación de un mismo grupo organizado.

Los hechos se remontan a 2018, cuando una mujer de origen ucraniano denunció haber sido captada por una de las implicadas, residente en Alicante, quien se presentó como una persona de confianza. Aprovechando su dominio del ucraniano, ruso y español, le ofreció asesoramiento integral para la compra de una vivienda y la obtención de la residencia legal en España.

Ante la imposibilidad de cerrar la operación inicial, la investigada comenzó a ofrecerle otras supuestas oportunidades inmobiliarias. De este modo, fue implicando progresivamente a la víctima en distintas inversiones, solicitándole pagos reiterados bajo el pretexto de reservas de viviendas y contratos de alquiler con opción a compra, además de actuar como intermediaria en gestiones bancarias.

Más de un afectado

La trama no se limitó a una sola víctima. A través de esta primera afectada, lograron acceder a su entorno social y captar a nuevas personas, que también invirtieron en operaciones similares que nunca llegaron a materializarse. En total, cinco personas resultaron perjudicadas.

En uno de los casos, una víctima llegó a otorgar un poder notarial a los investigados para tramitar un préstamo y gestionar propiedades supuestamente adquiridas. Otra, que residía fuera de la provincia, llegó a alojarse con su familia en una vivienda que creía haber comprado. Al regresar tiempo después, comprobó que habían desaparecido objetos de gran valor, presuntamente sustraídos por la propia investigada. El perjuicio económico en este caso ronda los 800.000 euros.

Asimismo, una mujer de 75 años terminó enfrentándose a un proceso de embargo relacionado con la vivienda que pretendía adquirir, tras haber entregado 25.000 euros a la trama.

Según la investigación, el grupo operaba mediante una red de cuentas bancarias a nombre de distintos miembros, con el fin de ocultar y desviar los beneficios obtenidos. Su método consistía en alquilar viviendas por periodos cortos y hacerse pasar por propietarios para ofrecerlas en régimen de alquiler con opción a compra, pese a que no estaban en venta. En ocasiones, utilizaban un mismo inmueble para captar a varios clientes.

Experiencia en el sector inmobiliario

Las cantidades entregadas por nuevas víctimas servían, en algunos casos, para devolver pequeñas sumas a anteriores afectados, con el objetivo de ganar tiempo y mantener la apariencia de legalidad. La cabecilla contaba con experiencia previa en el sector inmobiliario, lo que le permitió conocer en profundidad su funcionamiento y facilitar la ejecución del fraude.

Noticias relacionadas

Finalmente, y tras reunir los indicios necesarios, los agentes se desplazaron al centro penitenciario de Alicante para imputar los delitos a las dos principales investigadas, que ya se encontraban internas por hechos similares. El tercer detenido, pareja sentimental de la líder, fue arrestado posteriormente. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, que también ha sido informado sobre la identidad de la cuarta persona investigada, residente fuera de la península.