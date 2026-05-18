Arrestado por acosar a su expareja en Alicante con pintadas de carácter sexual en el coche

La Policía Nacional ha detenido en Cocentaina a un varón de 47 años por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género al haber estado dejando a su ex pareja durante un año en Alicante diferentes mensajes de carácter vejatorio y sexualizados, así como con alusiones explícitas al consumo de sustancias estupefacientes, con aparente intencionalidad intimidatoria y menoscabo reputacional de la misma. La víctima recibía estos mensajes en forma de pintadas en su vehículo o a través de notas y pulseras de cuentas que le dejaba en su entorno privado y laboral.

Los hechos fueron denunciados a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Alicante por una mujer que aseguró que desde hacía un año aproximadamente, y con una periodicidad casi mensual, venía recibiendo notas de carácter vejatorio con referencias directas y reiteradas a prácticas sexuales, así como alusiones explícitas al consumo de sustancias estupefacientes que, unas veces eran pintados directamente en su vehículo particular y, otras veces, eran depositados en forma de nota o pulseras de cuentas tanto en el mismo vehículo, como en las zonas comunes de su domicilio y en su lugar de trabajo en Alicante.

Los agentes encargados del caso, en un primer análisis de las notas y pintadas realizadas directamente sobre el vehículo, hallaron una clara coincidencia en el contenido, así como una compatibilidad gráfica y material entre los distintos mensajes, denotando la necesidad de confeccionar y conservar una plantilla con la que realizarlos.

Por otro lado, el lugar y horario en el que aparecían estos mensajes en los distintos escenarios vinculados a la vida privada y laboral de la víctima, daba síntomas de un conocimiento de las rutinas y accesibilidad a entornos habituales de la víctima.

Daños psicológicos

La denunciante señaló además a los agentes que tal situación le había provocado daños emocionales, al tener que lidiar constantemente con la sensación de estar siendo observada y seguida, lo que le provocó un estado de alerta constante que le llegó a afectar al sueño, rendimiento y estado de ánimo. A todo ello se sumaba el coste económico cada vez que le hacían pintadas en su vehículo, lo que repercutía en el seguro contratado y el tiempo y perjuicio que suponía no poder disponer del vehículo cada vez que estaba en el taller.

Este escenario continuado de estrés, miedo e incertidumbre provocó a la víctima diversos ataques de ansiedad, teniendo que acudir a terapia, puesto que al desconocer la identidad de la persona que estaba llevando a cabo estos hechos llegó a sospechar de cada una de las personas de su entorno.

En cuanto a las notas, las llegó a recibir tanto en el recinto común de su lugar de residencia, como a través de notas y objetos que el autor le dejaba en el buzón de su lugar de trabajo, donde además hacía poco tiempo que había empezado a trabajar, generándole por tanto repercusiones mas allá de su esfera privada.

Tras analizar todos los datos aportados por la víctima, los agentes encontraron claros indicios que evidenciaban un patrón de comportamiento reiterado y compatible con conductas de seguimiento y vigilancia, caracterizándose el "modus operandi" de la persona causante de los mensajes, por la presencia recurrente en entornos vinculados a la rutina diaria de la víctima, la observación de sus hábitos y desplazamientos, así como la actuación en momentos y lugares estratégicamente coincidentes con dicha rutina.

Así pues, esta campaña de descrédito y acoso a la víctima formaría parte de una dinámica de hostigamiento continuado hacia ella, estableciéndose un patrón de conducta homogénea atribuible, indiciariamente, a un mismo autor, conduciendo a los agentes las pesquisas realizadas hacia un varón que resultó haber mantenido hacía dos años una relación sentimental con la víctima por el corto periodo de un año.

La investigación también reveló que el implicado empleaba distintos vehículos para ejecutar los hechos, realizando incluso traslados largos desde su lugar habitual a los lugares donde dejaba las notas. Algunos de estos vehículos los alquilaba exprofeso en diferentes empresas para llevar a cabo los hechos. Además, se le consiguió ubicar hasta en diez de los dieciséis episodios de acoso de los denunciados por la víctima.

De otra parte, se realizó inspección ocular por parte de la Brigada de Policía Científica de Alicante, tanto en el vehículo de la perjudicada como en las notas que aportó como prueba, encontrándose indicios que incriminaban directamente al investigado en los hechos.

Con todos los indicios probatorios hallados, los agentes localizaron y detuvieron en Cocentaina al varón identificado como presunto responsable de los hechos investigados. Tras su arresto se registró el vehículo del detenido y en el maletero intervinieron diversos efectos relacionados con los hechos investigados, tales como tres plantillas con las inscripciones “MORENA” “TRÍOS” y “QUETAN”, con las que el arrestado presuntamente confeccionaba los mensajes, así como dos notas con mensajes y un bote de spray.

En cuanto a posibles antecedentes entre la víctima y el arrestado relacionados con el ámbito de la violencia de género, no se halló la existencia de denuncias previas.

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El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alicante.