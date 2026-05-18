Capturan en Alicante al líder de un clan de la Camorra napolitana buscado por extorsión
La Policía Nacional localizó al fugitivo italiano en la subida al Castillo de Santa Bárbara, donde se reunió con su hijo
Durante un año había logrado burlar a las autoridades italianas por las medidas de seguridad que adoptaba, pero al final un encuentro familiar con motivo de su próximo cumpleaños el día 28 de mayo propició la detención en Alicante de Pietro Izzo, de 59 años y líder del clan Licciardi, una organización criminal vinculada a la Camorra napolitana.
El arresto de Pietro Izzo, conocido como "el bombero", fue llevado a cabo por la Policía Nacional el pasado viernes en la subida al Castillo de Santa Bárbara en Alicante.
Tras su arresto fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su extradición a Italia por delitos de chantaje, extorsión y pertenencia a organización criminal, hechos por los que puede ser condenado a una pena máxima de veinte años de prisión.
Extorsión en Nápoles
Las autoridades italianas relacionan a Pietro Izzo con la extorsión sufrida en junio del pasado año por un constructor al que chantajearon para que pagara un soborno de 6.000 euros para poder trabajar en unas obras de reforma que estaba haciendo.
Al parecer, pagó mil euros y luego le exigieron que abonara otros 5.000 bajo amenazas de represalias. El chantaje fue realizado por unas personas que actuaban presuntamente bajo las directrices del capo apresado ahora en Alicante.
La Policía Nacional fue alertada desde Italia de la posible presencia de este capo vinculado a la Camorra en algún lugar de la Costa Blanca y desde el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial se contactó con el Grupo de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y se estableció un dispositivo de vigilancia ante la sospecha de que Pietro Izzo mantuviera un encuentro con su hijo en la capital alicantina, ya que dentro de unos días va a celebrar su 60 cumpleaños.
Y así ocurrió el pasado viernes sobre las once de la mañana. Fue detectado en la zona de San Antón y El Pla y el sospechoso subió al Castillo de Santa Bárbara. Poco después se introdujo en el aparcamiento del parque de La Ereta y los policías se dirigieron hacia el sospechoso para apresarlo.
En ese momento el fugitivo comenzó a correr para intentar huir, aunque pudo ser apresado. No obstante, ofreció gran resistencia y la Policía tuvo que emplear la fuerza imprescindible para reducirlo y esposarlo.
Fuentes policiales han señalado a este diario que Pietro Izzo tenía un gran poder adquisitivo para vivir oculto en la Costa Blanca. En el momento de su arresto portaba dos mil euros en efectivo y solía utilizar el transporte público en sus desplazamientos para tratar de no ser descubierto.
Estas medidas de seguridad las aplicaba también en su vida diaria, donde se valía de terceras personas para comprar bienes de primera necesidad y medicamentos.
Ahora tendrá que celebrar su sesenta cumpleaños a la que presumiblemente había planeado y la Audiencia Nacional ha puesto en marcha el proceso para extraditar a este fugitivo a Italia.
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