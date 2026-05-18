La jueza interrogará al cuarto detenido en Alicante por el asesinato de Jesús Tavira

El cuarto detenido por el asesinato del empresario Jesús Tavira en Alicante será interrogado por la magistrada que investiga el caso sobre su presunta participación en el crimen, según ha confirmado este diario. El arrestado todavía no había declarado ante la jueza debido a que cuando fue detenido ya se encontraba en prisión, encarcelado por un robo con violencia ajeno a este caso. Por este motivo, la magistrada instructora Amparo Rubio le ha citado para tomarle declaración, lo que implica que la Policía le conduzca desde Fontcalent al Palacio de Justicia de Benalúa. Con esta comparecencia, se buscará determinar cuál fue el papel de este detenido en la muerte de Tavira, si participó en las puñaladas mortales o su labor fue la de encubrir a los otros implicados.

Jesús Tavira desapareció la mañana del pasado 18 de marzo y a los pocos días su coche apareció calcinado junto con los móviles de la víctima. Desde el primer momento, la investigación descartó que se tratara de una desaparición voluntaria. El empresario fue en su día uno de los testigos clave en el juicio del caso Sala, por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, aunque las fuentes de la investigación no relacionan este crimen con aquel procedimiento. El cadáver fue localizado 42 días después, enterrado a dos metros de profundidad en una casa de El Bacarot bajo hormigón y otros escombros. Dadas las dimensiones del agujero y la disposición del cadáver, la Policía no descarta la participación de más personas en el crimen, además de los ahora detenidos. Tavira además recibió quince puñaladas de dos armas diferentes, lo que refuerza la tesis de que hay más implicados. Todo apunta a que las primeras fueron por la espalda, sin posibilidad de defenderse.

Jose Navarro

Por la muerte a puñaladas de Tavira, hay tres personas en prisión preventiva desde el momento en el que se localizó el cadáver. Los arrestados son un matrimonio que residía en el domicilio de El Bacarot donde estaba el cuerpo y estaban enfrentados con él; así como una tercera persona que les habría ayudado a eliminar pruebas. Los tres ingresaron en prisión el pasado 30 de abril tras comparecer en el juzgado de guardia, donde se acogieron a su derecho a no declarar. Sin embargo, el cuarto detenido no llegó a pasar judicial porque ya estaba encarcelado cuando la Policía le implicó en el crimen.

La comparecencia ante el juzgado que investiga el asesinato se produce a instancias de los abogados que ejercen la acusación particular en nombre de la familia de Tavira, los letrados Miguel Ángel Garijo y Moisés Candela Savater. El cuarto implicado fue identificado por un testigo como una de las personas que, junto al tercer detenido, incendiaron el coche de Tavira cuando apareció calcinado en la barriada alicantina de Virgen del Remedio. Aunque inicialmente, a este implicado se le imputan delitos de daños y encubrimiento, desde la acusación particular se le acusa también del asesinato y se ha pedido el interrogatorio para determinar si este acusado pudo haber tenido una participación mayor que la del incendio del coche.

Interrogatorio a los policías

La magistrada también ha citado a declarar como testigos a los policías responsables de la investigación, para que desgranen en sede judicial las pesquisas que llevaron al esclarecimiento del caso, así como el resultado de las pesquisas para poder localizar a otros implicados. Durante estas semanas, los agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Comisaría de Alicante han estado tratando de reconstruir las circunstancias del crimen y aclarar el móvil. Una de las líneas de trabajo se centra en una deuda que el empresario habría mantenido con uno de los detenidos, empleado suyo en el negocio de vehículos. La principal hipótesis policial es que el empresario fue atraído hasta la vivienda de El Bacarot mediante algún engaño y que allí fue asesinado a puñaladas. Después, su cadáver fue ocultado bajo hormigón en el antiguo aljibe.

Así quedó el coche de Jesús Tavira tras arder / INFORMACIÓN

La autopsia reveló que Tavira fue asesinado tras recibir un total de quince puñaladas con al menos dos armas diferentes. Un ataque por sorpresa ante el que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los investigadores creen que la primera de ellas pudo ser en el cuello y por la espalda, lo que habría eliminado cualquier intento de defensa. Se estima que el asesinato se perpetró en apenas diez minutos.

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En esta ronda de citaciones judiciales, la magistrada instructora también ha llamado a la familia de Tavira, así como a otros testigos, para interrogarles sobre el asesinato. Entre ellos, está previsto el interrogatorio de vecinos para conocer los movimientos que hubo en la casa donde se encontró el cadáver. Uno de los puntos determinantes de la investigación es aclarar cuánto tiempo fue necesario para ejecutar la excavación donde se ocultó el cadáver y cuántas personas pudieron participar.