Condenado por agresión sexual a su hija en Pinoso mientras estaba sedada con una infusión

La Audiencia de Alicante ha impuesto cuatro años de prisión a un vecino de Pinoso por haber agredido sexualmente a su hija de catorce años tras haber ingerido una sustancia sedante mezclada con una infusión, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos ocurrieron sobre las 6.30 horas del 26 de enero de 2022 mientras la víctima se encontraba en la casa de su padre, de 68 años de edad. El fallo considera probado que el acusado guiado con un ánimo libidinoso le suministró una infusión y se acostó con ella en la misma cama para hacerle tocamientos en sus zonas íntimas, mientras ella se encontraba adormilada y afectada por el fármaco. La analítica a la menor detectó Zolpidem, una sustancia activa hipnótica y sedante. La menor estaba personada en el proceso como acusación a través del abogado Vicente Orts Barrigón.

La sentencia, aunque condena al progenitor por agresión sexual, descarta aplicar una agravante por suministro intencionado de fármacos. La Audiencia argumenta que, si bien el Zolpidem hallado en el organismo de la menor no estaba pautado para ella, el padre disponía de un 'amplio botiquín' debido a su tratamiento por ansiedad y depresión en Novelda, incluyendo un reciente intento de autolisis. No obstante, el fallo subraya que la presencia de este hipnótico es clave, pues corrobora de forma objetiva el relato de la víctima sobre el estado de indefensión en el que se encontraba cuando se produjeron los hechos.

La menor había acudido al domicilio de su padre, un año después de que se produjese la separación de su madre, para verlo porque este le había dicho que estaba enfermo. Según la sentencia, la víctima se acostó en su cama, situada en la planta alta de la casa. En torno a las 6:30 horas el procesado le ofreció "un colacao" y una infusión e insistió en que se la tomase, "pese a que tenía un sabor desagradable".

Somnolencia y mareo

Inmediatamente empezó a sentir una situación de somnolencia y mareo. Acto seguido, se metió en su cama junto a ella, que comenzó a encontrarse mareada o con somnolencia, según apuntó en su declaración en el juicio. El padre le practicó distintos tocamientos y le cogió la mano para tratar de que ella le tocase sus órganos sexuales, aunque ella pudo zafarse. La chica aseguró que durante el lapso temporal en que se produjeron los hechos se sentía como mareada, incapaz de moverse, con alucinaciones o sueños de que se reían de ella. A la mañana siguiente, la víctima llamó a su madre y contó lo sucedido, lo que llevó a presentar la denuncia por agresión sexual.

El procesado negó la agresión sexual durante el juicio celebrado el pasado 25 de febrero en la Sección Décima de la Audiencia. En este sentido, alegó que no pudo haber subido a la habitación en la que dormía la menor porque tenía una lesión en la rodilla.

El tribunal ha dado total credibilidad al relato de la víctima al considerar que su versión fue persistente, que no sentía animadversión por su padre como para fabular la agresión con la intención de perjudicarle, y que la denuncia se presentó con inmediatez.

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Así, la sentencia ha impuesto al acusado la pena de cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, a lo que se ha añadido una orden de alejamiento a una distancia mínima de 300 metros por un tiempo de seis años. Además, ha establecido la medida de libertad vigilada por otros cinco años y ha concretado que el padre deberá abonar una indemnización a su hija de 6.000 euros como compensación por los daños morales ocasionados. La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.