Siete detenidos y dos policías heridos en un amplio operativo policial de seguridad en la Zona Norte de Alicante

Aunque muchos ciudadanos piensan que determinados barrios de la Zona Norte de Alicante "están perdidos", la Policía no tira la toalla y trabaja para tratar de mantener el orden y que se cumpla la ley con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este lunes por la tarde se llevó a cabo un amplio operativo conjunto de seguridad en la Zona Norte en el que participaron alrededor de medio centenar de agentes de la Policía Nacional, Unidad Adscrita de la Policía Nacional y Policía Local. El dispositivo culminó con siete detenciones y se desarrolló en puntos del barrio Juan XXIII Segundo Sector, Colonia Requena y diferentes pasajes situados en las inmediaciones de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante. Dos agentes sufrieron lesiones leves, uno de ellos con varios arañazos de consideración en el cuello, al reducir a dos de los arrestados, los cuales ofrecieron resistencia.

El objetivo del operativo se centró en controlar vehículos y personas, así como en inspeccionar varios establecimientos de hostelería la Zona Norte. Tras una reunión de coordinación celebrada en la Comisaría Norte de Alicante, el dispositivo se puso en marcha poco después de las siete de la tarde y se prolongó hasta cerca de las diez de la noche.

Durante el operativo, los agentes identificaron a 114 personas y comprobaron 21 vehículos. Como resultado de las actuaciones policiales, se practicaron siete detenciones, entre ellas una por una reclamación judicial con ingreso en prisión por un delito de robo con fuerza, una por estafa, dos por falsedad documental, dos por atentado y una por desobediencia.

Inspección de establecimientos

Además de los controles a personas y vehículos, el dispositivo incluyó la inspección de cuatro establecimientos. En este ámbito, los agentes levantaron ocho actas por infracciones graves, relacionadas con la carencia de seguros, licencias y medidas de seguridad. También se formularon dos actas por infracciones leves, vinculadas al incumplimiento de horarios.

El balance de la intervención policial recoge igualmente trece actas por sustancias estupefacientes, tres actas por arma blanca y un acta por falta de respeto a los agentes. Asimismo, se procedió a la inmovilización de tres vehículos y se tramitaron seis denuncias administrativas de tráfico. Otra persona quedó investigada, no detenida, por un presunto delito contra la seguridad vial.

El operativo de controles comenzó en la conocida como "la Cuesta de Bas Mingot" en Juan XXIII -calle del Periodista Francisco Bas Mingot- y a continuación se trasladó a la calle Cuarzo en Colonia Requena, donde los agentes irrumpieron en el mercadillo ilegal que tantas quejas vecinales genera y está situado junto a las pistas deportivas. Esta intervención generó una estampida de personas, alguna de las cuales fue detenida tras forcejear con agentes y causarles lesiones.

Los controles concluyeron en los pasajes próximos a la Comisaría Norte, donde una vecina expresaba su malestar mientras la Policía identificaba a una veintena de inmigrantes en el pasaje de la Colonización. "Tenían que venir todos los días, que hay peleas y se meten en el portal a drogarse y a dormir", comentaba la vecina a los policías.

En el dispositivo participaron por parte de la Policía Nacional agentes del Grupo Operativo de Respuesta y Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Unidad Aérea con drones y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que están en Alicante dentro del Plan Seguridad Levante. También se desplegaron efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana, Policía Local y personal del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Alicante, que se encargó de retirar en un camión todos los objetos que había esparcidos por el suelo en el mercadillo ilegal de Colonia Requena.

El operativo pone de manifiesto la coordinación entre diferentes unidades y administraciones para abordar de forma integral la seguridad en los barrios de la Zona Norte. La presencia simultánea de unidades especializadas, con agentes uniformados y de paisano, permitió actuar tanto en materia de seguridad ciudadana como en el control de establecimientos y vehículos.

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Desde el ámbito policial se insiste en la importancia de estos dispositivos para incrementar la sensación de seguridad entre los vecinos, prevenir actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La operación concluyó con un balance significativo de actuaciones, detenciones y denuncias, y forma parte de las medidas destinadas a reforzar la vigilancia en zonas especialmente sensibles de la ciudad. Este tipo de dispositivos combinan labores de vigilancia, prevención, inspección administrativa y respuesta policial ante posibles infracciones o delitos.