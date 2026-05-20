El Ayuntamiento y la Subdelegación refuerzan la coordinación policial ante la temporada estival en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante y la Subdelegación del Gobierno han reforzado este miércoles su colaboración en materia de seguridad de cara al inicio de la temporada estival. El alcalde, Luis Barcala, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, han mantenido una primera reunión institucional de trabajo centrada en la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales ante los próximos meses de mayor actividad en la ciudad.

El encuentro, celebrado en la sede de la Subdelegación del Gobierno, ha servido para intercambiar impresiones sobre los principales retos en materia de seguridad en Alicante y para avanzar en la cooperación institucional entre ambas administraciones. En la reunión también han participado responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, así como representantes municipales y de la Policía Local de Alicante.

Más reuniones

Tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación han mostrado su voluntad de dar continuidad a este tipo de reuniones de trabajo periódicas, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y reforzar la respuesta conjunta ante las necesidades de seguridad de la ciudad, especialmente durante el verano.

El alcalde de Alicante y el subdelegado del Gobierno. / INFORMACIÓN

Barcala ha destacado que esta primera reunión conjunta permite “estrechar lazos institucionales entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno” y reforzar “la necesaria e imprescindible coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. El alcalde ha subrayado que el objetivo común es “garantizar la seguridad de todos los alicantinos y visitantes”.

Por parte del Ayuntamiento, el primer edil ha estado acompañado por el concejal de Seguridad, Julio Calero; la concejala de Infraestructuras y Partidas Rurales, Cristina García; la edil de Bienestar Social, Begoña León; y el comisario jefe de la Policía Local, José María Conesa. El subdelegado del Gobierno ha estado acompañado de los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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La reunión se produce a las puertas de la campaña estival, un periodo especialmente sensible para Alicante por el aumento de visitantes, la intensificación de la actividad en espacios públicos y la mayor afluencia en zonas como el litoral, el centro urbano y los principales puntos de ocio.