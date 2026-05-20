La CEP reclama hasta 350 policías más para Alicante por el aumento de la población y los delitos

La Confederación Española de Policía (CEP) en Alicante ha reclamado un refuerzo "real y estable" de la plantilla de la Policía Nacional en la capital alicantina. El sindicato sostiene que el crecimiento de la población, el aumento de la actividad urbana y el incremento de las infracciones penales hacen necesario incorporar entre 300 y 350 agentes más para adaptar los medios humanos a la realidad actual de la ciudad.

Según los datos aportados por CEP Alicante en un comunicado, la capital ha pasado de 338.577 habitantes en 2022 a 366.221 en 2025, lo que supone 27.644 vecinos más en apenas tres años, con un crecimiento superior al 8%. A esta cifra, el sindicato añade la presión diaria derivada del turismo, el ocio, los eventos, la actividad comercial, el puerto y los desplazamientos de personas que acuden a Alicante por motivos laborales o de servicios.

La organización policial advierte también de un aumento significativo de la criminalidad. De acuerdo con los datos incluidos en el comunicado, las infracciones penales registradas en la ciudad han pasado de 21.204 en 2022 a 27.169 en 2025. Esto supone 5.965 delitos más y una subida cercana al 28%.

30 agentes por cada 10.000 habitantes

Para CEP Alicante, la conclusión es clara: “Alicante ha crecido, los delitos han aumentado y la plantilla de Policía Nacional debe crecer también”. El sindicato calcula que la ciudad se sitúa actualmente en una ratio aproximada de 30 policías nacionales por cada 10.000 habitantes, lo que equivale a un agente por cada 333 ciudadanos censados. Esta proporción, señala, no tiene en cuenta la población flotante que llega por turismo, trabajo, ocio o grandes eventos.

La organización sindical considera que Alicante debería acercarse a una ratio de 40 policías nacionales por cada 10.000 habitantes. Para alcanzar ese nivel, estima que sería necesario incorporar entre 300 y 350 agentes adicionales a la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad.

La CEP subraya que un aumento de efectivos no implica que los delitos desaparezcan de forma automática, pero sí permitiría, afirma, reforzar la presencia policial en la calle, mejorar la prevención, aumentar la capacidad de investigación, agilizar la atención al ciudadano y reducir la sobrecarga que soportan los agentes destinados actualmente en Alicante.

El sindicato insiste en que la falta de policías suficientes repercute tanto en los vecinos como en las víctimas, los comercios, los barrios y los propios profesionales. Por ello, reclama a la Dirección General de la Policía, al Ministerio del Interior y a las administraciones competentes que atiendan esta petición y refuercen de forma estable la plantilla en la capital alicantina.

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“Alicante no puede seguir creciendo en población y en delitos sin que aumenten también los medios humanos destinados a protegerla”, sostiene CEP Alicante, que defiende que reforzar la Policía Nacional “no es solo una petición laboral”, sino una medida necesaria para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos.