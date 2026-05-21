La Guardia Civil acusa a un hombre de provocar 24 incendios forestales en la Serra Grossa de Alicante

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración de los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, han investigado a un varón de 41 años como supuesto autor de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendios forestales provocados con gasolina en la zona de la Serra Grossa en Alicante.

Los 24 fuegos forestales fueron causados en menos de un año y todos fueron de menor entidad. La investigación se inició a comienzos de mayo de 2025, cuando se detectaron varios incendios forestales en la ladera noreste de este paraje, próximo a zonas habitadas. La cercanía de los fuegos a las viviendas generó alarma entre los vecinos y el Seprona inició una investigación.

Las primeras pesquisas apuntaron a que los incendios habían sido provocados de forma intencionada mediante aplicación directa de llama y el uso de material acelerante, gasolina, lo que incrementaba el riesgo de propagación.

Reiteración de fuegos

Ante la reiteración de los hechos, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y realizaron diversas gestiones de investigación en colaboración con los agentes medioambientales, permitiendo estas actuaciones detectar patrones comunes.

El Seprona en la Serra Grossa. / INFORMACIÓN

Entre mayo y agosto de 2025 se detectaron un total de 13 incendios intencionados. Tras un periodo de inactividad, a comienzos de 2026, se volvieron a detectar nuevos focos con mismas características.

Finalmente, el análisis de toda la información recabada en la investigación permitió identificar al supuesto autor, un ciudadano de Mali de 41 años que estaba en paradero desconocido.

No obstante, gracias a la comunicación y colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante, el sospechoso estaba detenido a mediados de marzo por otras causas distintas en dependencias policiales y avisaron a los responsables de esta investigación, el Seprona de Alicante.

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La Guardia Civil procedió a imputarle al sospechoso, que lo investigó por un total de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendio forestal. Las diligencias han sido remitidas a Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante.