Minutos de silencio en Alicante para condenar el crimen machista en Dolores

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Alicante han acogido este jueves sendas concentraciones para guardar un minuto de silencio en señal de repulsa por el crimen machista ocurrido el pasado fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil en Dolores, donde un agente mató de un disparo en la cabeza a su mujer y a su hijo mientras dormían y luego se suicidó con su arma reglamentaria. Estas muestras de repulsa por el asesinato de Marisol, de 51 años, se han llevado a cabo en más ayuntamientos de la provincia y otras instituciones como las Cortes Valencianas, universidades y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

La concentración en el Ayuntamiento de Alicante ha contado con la presencia de representantes de la corporación municipal, con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, representantes sindicales, responsables de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y de ciudadanos que se han sumado a este acto silencioso de condena en la Plaza del Ayuntamiento.

Concentración de repulsa en el Ayuntamiento de Alicante. / INFORMACIÓN

En la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Alicante se han concentrado en silencio una veintena de personas, entre ellas el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, el coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Alicante, Eva Montesinos.

Montesinos ha iniciado el acto con la lectura de un manifiesto de condena por el asesinato de Marisol y de Saida, otra mujer asesinada a manos de su pareja en Navarra. Montesinos ha subrayado que "la violencia de género es un problema estructural que vulnera derechos fundamentales y que golpea nuestra sociedad con cada nuevo caso".

El subdelegado del Gobierno en Alicante ha mostrado su "condena más absoluta" por el asesinato machista ocurrido en Dolores y ha declarado no disponer de detalles nuevos sobre el esclarecimiento de los hechos al estar la investigación "bajo supervisión judicial".

"Hoy es un día de luto y queremos mostrar nuestra condena más absoluta y nuestro apoyo a los seres queridos y al pueblo de Dolores, que está totalmente conmocionado por lo sucedido", ha señalado Pineda, quien además ha explicado que fue testigo de ello tras su visita al municipio de la Vega Baja hace unos días.

"La violencia arrebata vidas, destruye familias y no se puede hacer un uso partidista de este tipo de problemas, sino que tenemos que combatirla con la unidad de la sociedad, la responsabilidad y la coordinación de las diferentes instituciones para proteger a las víctimas y prevenir este tipo de situaciones", ha remarcado.

Por otro lado, las Cortes Valencianas han guardado un minuto de silencio al empezar el pleno de este jueves, donde se ha celebrado la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha leído una declaración institucional a las puertas de la institución en la que ha recordado a las 21 mujeres asesinadas este año por violencia de género y a las 1.362 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en la provincia de Navarra.

Problema estructural

"La violencia machista no es un hecho aislado ni inevitable es un problema estructural que vulnera derechos fundamentales y golpea a nuestra sociedad con cada nuevo caso", ha señalado Bernabé, que ha recalcado que con esta concentración expresamos "el pésame y apoyo a las víctimas y a sus entornos y reafirmamos el compromiso firme e inequívoco con la prevención, la protección y el acompañamiento".

"Solo con responsabilidad colectiva, tolerancia cero y recursos efectivos podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia, ante la barbarie, unidad; ante el silencio, compromisos. Ni un paso atrás", ha subrayado.

Ya en declaraciones a los medios, ha apuntado que el asesinato de Marisol y su hijo "fue un hecho terrible, terrorífico, que azotó a un pueblo entero y también a un cuerpo como es el de la Guardia Civil". Por ello, tras trasladar todo su "afecto y cariño" a la familia, ha advertido de que en los meses de verano y las fiestas navideñas "suelen haber repuntes en los feminicidios".

Por ello, ha realizado "una llamada a la sociedad para que estén alertas" de una situación que es "estructural, que es dañina para la sociedad y que nos interpela absolutamente a todos, a toda la sociedad, a todas las administraciones, y también a todos los partidos políticos y especialmente a aquellos que se empeñan en negarla una y otra vez".

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Otros municipios de la provincia de Alicante, como la ciudad de Elche, se han sumado también a la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y han guardado un minuto de silencio por estos hechos.