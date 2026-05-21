Un motorista de 53 años pierde la vida en un accidente en la AP-7 en El Campello

Un hombre de 53 años falleció este miércoles por la tarde en un accidente de moto ocurrido en la AP-7 en el término municipal de El Campello, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente ocurrió sobre las seis y media de la tarde de este miércoles en el kilómetro 676,600 de la AP-7, en el enlace de la carretera N-332 a la autopista.

Una motocicleta conducida por un hombre de 53 años se salió de la vía por el margen izquierdo y el motorista perdió la vida en el accidente, sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por reanimarlo.

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La Guardia Civil de Tráfico se personó en el lugar del siniestro y recabó datos para instruir diligencias sobre el accidente mortal.