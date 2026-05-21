La Policía detiene a tres hombres con casi quince kilos de heroína en un taxi en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a tres hombres de entre 50 y 62 años acusados de un delito de tráfico de drogas después de que los agentes localizaran cerca de 15 kilogramos de heroína en el interior de una maleta que transportaban en un taxi donde viajaban los implicados, de nacionalidad holandesa, turca y rumana. La intervención se produjo durante un control policial rutinario en una vía de circulación de la conocida como zona inglesa de la localidad, según ha informado la Comisaría Provincial.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Benidorm observaron un taxi en el que viajaban, además del conductor, tres varones que, según la Policía, realizaban movimientos extraños como si intentaran ocultar algo. Ante esta actitud, los agentes dieron el alto al vehículo para identificar a sus ocupantes y efectuar las comprobaciones oportunas.

Intento de huida

Durante la actuación policial, uno de los pasajeros salió corriendo con la intención de huir, aunque fue interceptado de inmediato por los agentes. Posteriormente, al inspeccionar el equipaje que portaban los ocupantes, los policías hallaron en una de las maletas varios paquetes precintados que contenían heroína.

Además de la droga intervenida, los agentes se incautaron de ocho teléfonos móviles de alta gama, una libreta con anotaciones y dinero en distintas divisas: 95.000 forintos húngaros, 425 libras turcas y 85 euros.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes y, posteriormente, puestos a disposición del juzgado de guardia de Benidorm. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para los tres arrestados.

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Desde la Policía Nacional recuerdan que estos controles preventivos de vehículos y personas se realizan de forma aleatoria y coordinada en distintos puntos de las ciudades. El objetivo es reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos relacionados con el tráfico, consumo y distribución de sustancias estupefacientes.