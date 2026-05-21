La Policía y la Guardia Civil refuerzan la coordinación para fortalecer la seguridad en las áreas empresariales de Alicante

La Guardia Civil y la Policía Nacional han reforzado la coordinación con el tejido empresarial de la provincia de Alicante para mejorar la seguridad en los principales polígonos y áreas industriales. El encuentro se celebró recientemente en el polígono de Las Atalayas y reunió a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) y Empresas de Seguridad Asociadas de la Comunidad Valenciana (ESA-CV).

La reunión contó con la participación de entidades gestoras de destacadas áreas empresariales, entre ellas Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga, Ocaña Avanza y Mercalicante en Alicante; Elche Parque Industrial (Elche); Canastell, Inmediaciones y Torregroses en San Vicente del Raspeig; así como diversos parques empresariales de Alcoy, Elda, Villena, San Isidro, Monóvar, Muchamiel, Orihuela y La Vila Joiosa.

Colaboración público-privada

El objetivo principal del encuentro fue avanzar en la colaboración público-privada para prevenir delitos, mejorar los protocolos de actuación y reforzar los canales de comunicación entre cuerpos policiales, seguridad privada y empresas. Durante la jornada se analizó la evolución de la actividad delictiva en entornos empresariales y se destacó el papel de las entidades de gestión y modernización en la Comunidad Valenciana.

Asistentes al encuentro. / INFORMACIÓN

Uno de los asuntos centrales fue la ciberdelincuencia. Expertos policiales expusieron los principales métodos detectados actualmente y trasladaron recomendaciones básicas para reducir riesgos ante posibles ciberataques. Los asistentes coincidieron en la necesidad de que las empresas integren la seguridad como un elemento estratégico de su organización y fomenten la formación de sus trabajadores en materia preventiva.

La jornada también puso en valor la labor del personal de seguridad privada, cuya actuación complementa la presencia policial mediante funciones preventivas, disuasorias y asistenciales en los espacios empresariales.

El acto concluyó con un homenaje a José Ramón Beneyto Poveda, representante de ESA-CV y promotor de estos encuentros de coordinación, recientemente fallecido.

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Los participantes valoraron de forma muy positiva la reunión, que consolida la cooperación entre administraciones, fuerzas de seguridad y sector privado como una herramienta clave para proteger áreas empresariales estratégicas de la provincia de Alicante y contribuir al bienestar de la ciudadanía.