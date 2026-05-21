Salvamento Marítimo rescata a 19 migrantes en una patera a la deriva a 44 millas de Alicante

Salvamento Marítimo rescató durante la pasada madrugada a 19 personas migrantes que se encontraban en una patera a 44 millas náuticas de Alicante, según ha informado la entidad este jueves a través de la red social X.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia movilizó a la Salvamar Fénix, con base en Xàbia, para auxiliar a estas 19 personas. Se trata de 18 varones, uno de ellos menor de edad, y una mujer, todos de origen argelino.

La patera en la que iban los 19 migrantes rescatados. / SALVAMENTO MARÍTIMO

Salvamento Marítimo trasladó a estas personas rescatadas de la embarcación precaria hasta el puerto de Alicante, donde llegaron pasadas las 03.30 horas de la madrugada y fueron atendidos inicialmente por Cruz Roja antes de hacerse cargo de ellos la Policía Nacional.

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La patera se encontraba a la deriva cuando fue rescatada y la voz de alarma a Salvamento Marítimo fue dada por la tripulación de un velero que avistó la patera con los 19 migrantes.