Dos detenidos como patrones de la patera rescatada a 44 millas de Alicante

Dos de los 19 migrantes rescatados ayer por Salvamento Marítimo a 44 millas de Alicante han sido detenidos por la Policía Nacional tras ser identificados como patrones de la embarcación precaria.

Los arrestados por agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Alicante han sido acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

Esta mañana han sido puestos a disposición judicial, donde estaba previsto realizar una comparecencia de prisión tras la práctica de una prueba preconstituida con un testigo protegido que viajaba en la patera y les identificó ante la Policía como pilotos durante la travesía.

Antecedentes

Los dos arrestados, dos argelinos de 37 y 35 años, ya tenían antecedentes por haber realizado pasos clandestinos en patera con identidades diferentes. Uno de ellos en una ocasión en Alicante y el otro cinco veces por Cartagena, Almería y Alicante, además de tener prohibida la entrada a Alemania y Suiza.

La investigación les vincula directamente con las tramas de inmigración ilegal y un arrestado reconoció a uno de los migrantes de la patera que normalmente vive seis meses en Francia y el resto del año se dedica a realizar travesías como piloto de estas embarcaciones precarias.

Según los datos recabados por la Policía Nacional de Alicante, un familiar de uno de los migrantes rescatados pagó 7.000 euros por el viaje de dos personas.

Una de las personas rescatadas en la patera declaró en calidad de testigo protegido y manifestó a la Policía que el barco salió a las cuatro de la madrugada del día 20 de una playa argelina y que la intención era llegar a Ibiza, pero hizo mucho viento y oleaje y acabaron desviándose de la ruta hasta quedarse sin gasolina.

Salieron con 400 litros de combustible, pero el testigo señaló que se necesitaban 470 y por eso acabaron a la deriva y pidieron ayuda a un barco que dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo.

Según el testigo protegido, antes de zarpar les dijeron que debían apagar los móviles para no grabar la salida y les aleccionaron para que dijeran, en caso de ser localizados por la Policía, que todos habían pagado por el viaje. Asimismo, les hicieron llevar un rato el motor de la patera para hacer ver que todos la habían pilotado.

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La travesía la realizaron sin chalecos salvavidas ni elementos de seguridad y al no disponer de GPS se guiaron con una brújula de un teléfono móvil.