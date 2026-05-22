Un experto alerta en la Universidad de Alicante del mayor uso de drones por el crimen organizado

Un especialista en seguridad ha alertado este viernes en la Universidad de Alicante de la amenaza que supone el uso cada vez mayor de los drones por parte del crimen organizado. El profesor Alberto Velasco, subdirector de Operaciones del Grupo Especial de Escoltas, Emergencias y Seguridad (GEES Spain), ha señalado que el tráfico de drogas y el contrabando son dos de las actividades ilícitas en las que se está implementado cada vez más el uso de drones con fines ilícitos, así como en tareas de vigilancias y espionaje o ataques directos en conflictos.

Velasco ha ofrecido la primera ponencia del I Congreso de Profesionales de Seguridad (Coproseg), un encuentro organizado por la Universidad de Alicante junto a la Policía Local y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. El encuentro ha reunido en la Facultad de Derecho a más de un centenar de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y profesionales de la seguridad privada.

Inauguración

El acto inaugural ha contado con la participación del vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la UA, Salvador Ivorra; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Adrián García; el comisario jefe de la Policía Local de San Vicente del Raspeig, José Emilio Fernández Reyes; y la directora de Seguridad de la Universidad de Alicante, Marisol Diana Valiente.

Durante la jornada, los asistentes han abordado cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la seguridad y las emergencias. Además del uso ilícito de drones por parte del crimen organizado, Juan Luis Alborg, jefe de Proyectos y responsable de Drones de Securitas Seguridad España, ha hablado sobre la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las empresas de seguridad privada, mientras que el director operativo de GEES Spain, Diego Miranda, ha ofrecido una ponencia sobre la amenaza conocida como COCIDIT, vinculada al crimen organizado, la corrupción institucional y la delincuencia transnacional o internacional.

Otras de las ponencias ha sido sobre la salud mental y el riesgo suicida en el ámbito policial, impartida por los psicólogos forenses Miguel Díez y Laura F. Asensi.

Salvador Ivorra ha destacado en la inauguración la importancia de visibilizar esta realidad y ha recordado la reciente puesta en marcha del Gabinete de Atención Psicológica de la Universidad de Alicante, una iniciativa que refleja la sensibilización de la institución académica ante este tipo de problemáticas.

Por su parte, el concejal de Seguridad de San Vicente ha coincidido en la necesidad de situar la salud mental de los agentes entre las prioridades del sector y resaltó la importancia de reforzar la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad y los profesionales de la seguridad privada.

Coproseg nace como un foro profesional para el intercambio de experiencias, el análisis de amenazas emergentes y la búsqueda de soluciones conjuntas en materia de seguridad.

Durante el congreso, Securitas Seguridad España ha realizado esta tarde en la Universidad una demostración de su servicio de vigilancia con drones automáticos, una solución innovadora que permite mejorar la seguridad en grandes instalaciones, zonas de difícil acceso y espacios abiertos.