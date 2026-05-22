Un fugitivo agrede a unos policías al intentar escapar de Comisaría tras ser detenido en Alicante

Un fugitivo lituano condenado en su país a 13 años de cárcel por tráfico de drogas protagonizó este pasado miércoles un altercado en la Comisaría Provincial al intentar escaparse de la Policía Nacional tras ser capturado al salir del Palacio de Justicia de Alicante por una reclamación en vigor de Lituania.

En el intento de huida agredió a los agentes y causó lesiones a uno o dos policías, por lo que este viernes pasará a disposición de la Audiencia Nacional para tramitar la extradición por la orden europea de detención y entrega (OEDE) y también deberá comparecer en el juzgado de guardia de Alicante por delitos de lesiones y atentado a agente de la autoridad, según han señalado a este diario fuentes cercanas al caso.

El apresado había sido capturado días antes por la Policía Nacional cuando circulaba por El Campello junto a dos compatriotas en un Toyota RAV4, vehículo que había sido robado en julio de 2023 en la localidad almeriense de Garrucha.

Los tres lituanos arrestados, a los que intervinieron 15.000 euros en efectivo y varios inhibidores de frecuencias que llevaban en el maletero del coche, pasaron a disposición del juzgado de guardia de Alicante el miércoles por la mañana y los tres quedaron en libertad tras declarar asistidos por el abogado Roberto Sánchez Martínez.

Documentación falsa

El coche figuraba como sustraído hace casi tres años y tenía placas de matrícula y documentación falsificada. El detenido que iba al volante declaró que él no sustrajo el turismo porque en la fecha en que se produjo el robo se encontraba ingresado en prisión.

Los tres detenidos fueron quedando en libertad tras la comparecencia en el juzgado de guardia, pero la alegría no le duró mucho a uno de ellos. Tras la puesta a disposición judicial a primera hora de la mañana del miércoles, la Policía Nacional recibió una comunicación confirmando que uno de los tres lituanos, que se había identificado con la documentación de otra persona, tenía en vigor una orden europea de detención y entrega cursada por las autoridades de Lituania para cumplir una pena de 13 años de prisión por tráfico de drogas.

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Por ello, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial apresaron al fugitivo nada más salir de los juzgados y lo trasladaron hasta la Comisaría Provincial. Cuando se encontraba en la zona de acceso a los calabozos el detenido -un hombre corpulento- trató de darse a la fuga y ofreció una gran resistencia a los policías que trataron de evitar la huida. El hombre pudo ser reducido finalmente, aunque uno o dos agentes sufrieron lesiones y por ello se han instruido diligencias.