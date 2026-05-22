La Policía declara que el crimen de Jesús Tavira estuvo planificado y que intervinieron varias personas

El asesinato de Jesús Tavira no fue un arrebato, sino un crimen planificado en el que intervinieron varias personas. Así lo han declarado este viernes en los juzgados de Alicante los policías responsables de la investigación de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV), quienes han desgranado los pormenores de sus pesquisas durante cerca de una hora ante la magistrada instructora, Amparo Rubio. La jueza había señalado varias declaraciones de testigos a lo largo de la mañana, así como la del cuarto imputado por el crimen, que hasta el momento no había comparecido. Al igual que los otros tres detenidos, este acusado ha optado por guardar silencio y acogerse a su derecho a no declarar, aunque por ahora no existen indicios para imputarle otros delitos más allá de encubrimiento y daños.

Como ya adelantó INFORMACIÓN, la Policía localizó el cadáver del empresario Jesús Tavira un mes y medio después de su desaparición, enterrado en un antiguo aljibe en el interior de una vivienda de El Bacarot, sepultado a dos metros de profundidad y sellado con hormigón. Por el momento hay cuatro detenidos, entre ellos un matrimonio de origen argelino que residía en la casa donde se encontró el cadáver y que había mantenido varios desencuentros económicos con la víctima. El hombre había trabajado para Tavira y le reclamaba dinero por cuestiones laborales. Los otros dos arrestados los habrían ayudado a deshacerse de pruebas, aunque se investiga si han podido tener una participación mayor. Los agentes sostienen que Tavira, una persona muy corpulenta, fue asesinado en menos de diez minutos y apenas tuvo tiempo de reaccionar ante las quince puñaladas asestadas con al menos dos armas diferentes. La primera pudo recibirla en el cuello y por la espalda, lo que habría anulado cualquier posibilidad de defensa.

La investigación apunta a que Tavira fue conducido a la casa mediante algún tipo de engaño y asesinado nada más entrar. Una de las incógnitas que todavía trata de aclarar la investigación es cómo el exempleado logró personarse en la empresa de la víctima apenas unos minutos después del crimen. Allí se encontró con la mujer del empresario y le dio una pista que resultó ser falsa: que su marido acababa de marcharse con dos desconocidos en un coche. En aquel momento todavía no se conocía el trágico destino de Tavira, pero esta maniobra para desviar la atención fue la que lo situó como sospechoso ante la Policía. El análisis posterior de los posicionamientos de los teléfonos móviles de la víctima, que aparecieron calcinados días después en la barriada alicantina de Virgen del Remedio, reflejó que estos se apagaron en la casa de El Bacarot y que todo apuntaba a que Tavira jamás salió de allí.

La rapidez con la que se desarrolló el crimen, sumada a la magnitud de los trabajos realizados para ocultar el cuerpo, constituye para la Policía la prueba de que existía un plan previo y un equipo logístico coordinado. Para los investigadores, resulta inviable que el matrimonio detenido ejecutara en un margen de tiempo tan escaso la “obra civil” necesaria para excavar el pozo y sellarlo. De hecho, los agentes destacaron ante la magistrada que, de no haber tenido la certeza de que Tavira estaba allí, el cadáver nunca habría aparecido, tal y como habían planificado sus asesinos. También persisten dudas sobre cuántas personas participaron en las puñaladas mortales.

Libertad provisional por la ausencia de un testigo

La ausencia de uno de los testigos citados para este viernes ha motivado que la magistrada no acordara el ingreso en prisión del cuarto detenido. La decisión responde a que el testigo que en su día lo identificó fotográficamente como una de las personas que prendieron fuego al Audi de Tavira en Virgen del Remedio no ha podido ser localizado por la Policía. A falta de una rueda de reconocimiento que ratifique esa identificación, la jueza ha considerado insuficientes los indicios para decretar su prisión por el asesinato. No obstante, esta libertad no tiene efectos prácticos inmediatos, ya que el sospechoso permanece en el centro penitenciario de Fontcalent tras su detención por un robo con violencia ajeno a estos hechos. De hecho, el investigado ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel.

La situación de este cuarto implicado no es la misma que la del tercer detenido, a quien el mismo testigo también identificó. Mientras que el cuarto arrestado solo está vinculado por esa identificación ahora ausente, el otro presunto cómplice, que sí permanece en prisión preventiva, está cercado por el rastro tecnológico. La investigación detectó decenas de llamadas entre él y el principal sospechoso en momentos críticos del crimen, incluso durante la madrugada en la que se calcinó el vehículo. Por el momento, al cuarto investigado solo se le imputa un delito de encubrimiento, a la espera de que el testigo clave aparezca y la acusación particular, ejercida por los abogados Miguel Ángel Garijo y Moisés Candela Sabater, pueda tratar de elevar su implicación a la de coautor basándose en la tesis de que los autores necesitaron “manos extra” para completar el entierro.