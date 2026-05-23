Detenidas tres personas con un kilo de cocaína y 35 gramos de heroína en Elda

La Policía Nacional ha detenido en Elda a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 27 y 49 años, como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas. Los arrestos se produjeron en dos actuaciones distintas, en las que los agentes intervinieron cerca de un kilogramo de cocaína y más de 35 gramos de heroína, según ha informado este sábado el cuerpo policial.

La primera operación comenzó a raíz de una escena aparentemente cotidiana: un vehículo mal estacionado. Una patrulla de la Policía Nacional detectó el coche y observó que en su interior se encontraba una mujer, cuya actitud llamó la atención de los agentes al permanecer vigilante mientras esperaba la llegada de otra persona.

Poco después, un hombre se acercó al turismo, accedió al interior y se colocó en el asiento del conductor. Ante la situación, los policías decidieron identificar a los dos ocupantes y comprobar qué ocurría en el vehículo.

Un paquete oculto bajo el asiento del conductor

Durante el registro del coche, los agentes localizaron bajo el asiento del conductor un paquete envuelto en plástico. Según la información facilitada por la Policía Nacional, el propio hombre reconoció que el envoltorio contenía cocaína.

La sustancia intervenida alcanzaba cerca de un kilogramo, una cantidad que llevó a los agentes a detener inmediatamente a los dos ocupantes del vehículo como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

Tanto el hombre como la mujer fueron trasladados a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, pasaron a disposición del juzgado de guardia de Elda. La autoridad judicial decretó posteriormente el ingreso en prisión de ambos detenidos.

Un hombre en patinete

La segunda detención se produjo en otra actuación policial independiente, también en la localidad de Elda. En este caso, una patrulla observó a un hombre que circulaba en patinete en dirección prohibida y a gran velocidad.

Los hechos ocurrieron en una zona conocida por ser habitual para la compraventa de sustancias estupefacientes. Los agentes interceptaron al hombre y procedieron a registrarlo.

Durante la comprobación, encontraron oculto entre sus ropas un envoltorio de látex. En su interior había una bolsa que contenía más de 35 gramos de heroína.

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La Policía Nacional consideró que la cantidad localizada superaba claramente la que podría destinarse al consumo propio y apuntaba a una posible distribución de la droga. Por ese motivo, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.