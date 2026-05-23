La Policía Nacional interviene bengalas y palos a aficionados del Nàstic en la previa ante el Hércules

La Policía Nacionalha intervenido bengalas, fumígenos, palos y otros objetos a un grupo de entre 15 y 20 aficionados del Nàstic de Tarragona en las inmediaciones del estadio Rico Pérez donde este sábado por la tarde se ha disputado el partido frente al Hércules.

Los hechos se produjeron en la fase previa del encuentro, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) localizaron a este grupo de seguidores visitantes portando material prohibido. Todos ellos fueron identificados y serán propuestos para sanción conforme a la Ley del Deporte.

Los granas se acercan a la esquina de su afición. / Áxel Álvarez

Además, ya durante el partido, la Policía Nacional expulsó del estadio a dos aficionados del Nàstic, que también serán sancionados según la normativa vigente. El dispositivo de seguridad se saldó sin detenidos.

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En lo deportivo, el encuentro terminó con empate a uno. El Hércules se adelantó en el minuto 60 con un gol de Fran Sol, mientras que el Nàstic igualó en el 74 con un tanto de Jaume Jardí.