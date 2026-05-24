El principal sospechoso del asesinato de Tavira contrató a un operario para pintar el pozo donde se enterró el cadáver

Apenas 48 horas después del crimen, el principal sospechoso del asesinato de Jesús Tavira contrató a un profesional para que pintara toda la vivienda. Unos trabajos en los que puso especial énfasis en una zona muy concreta: el suelo bajo el que finalmente se localizó el cadáver, sepultado a dos metros de profundidad en el antiguo aljibe de una casa de El Bacarot, partida rural de Alicante. El operario, que ha prestado declaración como testigo ante la magistrada Amparo Rubio, expresó su extrañeza por la naturaleza del encargo, ya que su cliente insistía en que pintara el pavimento, algo muy poco habitual en su oficio. Ajeno todavía al crimen, el testigo aseguró que durante las jornadas de trabajo la estancia desprendía un olor tan nauseabundo que se vio obligado a utilizar mascarilla para poder continuar.

Jesús Tavira desapareció la mañana del 18 de marzo y su cadáver no fue localizado hasta más de cuarenta días después, tras ser enterrado y ocultado bajo una densa capa de escombros, tierra y hormigón. El pintor fue contactado por el principal sospechoso el 20 de marzo, solo dos días después de la muerte del empresario. El encargo inicial consistía en pintar la casa al completo, con especial atención a toda la superficie del suelo. Sin embargo, poco después de comenzar, los trabajos sufrieron una interrupción brusca: la Policía se presentó en la vivienda para interrogar de nuevo al inquilino sobre el paradero de Tavira. Ante la presión policial, el sospechoso pidió al operario que abandonara la casa temporalmente.

Cuando volvió a llamarle días después para retomar la tarea, el pintor se llevó una sorpresa: su propio cliente había continuado el trabajo por su cuenta, pintando gran parte de la vivienda. Solo había dejado pendiente la parte final del suelo: precisamente la losa de hormigón tras la que se ocultaba el cuerpo de la víctima. Durante el tiempo que estuvo en la casa, el testigo aseguró ante la magistrada que percibió un olor muy fuerte y desagradable, hasta el punto de tener que ponerse una mascarilla para soportarlo mientras realizaba la reforma.

Móvil económico

Entre los cuatro detenidos por el crimen de Tavira se encuentra un matrimonio de origen argelino que vivía en la casa de El Bacarot cuando se localizó el cadáver. El marido había trabajado para Tavira y mantenía con él discrepancias por el impago de horas extras, días de vacaciones y cuotas a la Seguridad Social. Un conflicto por más de 7.000 euros que acabó judicializado en un juzgado de lo Social. La familia de Tavira, que está personada como acusación particular a través de los abogados Miguel Ángel Garijo y Moisés Candela Sabater, ha ratificado ante la magistrada la existencia de estos conflictos, pero han matizado que jamás se llegó a ningún acuerdo. Para intentar saldar la deuda, Tavira habría tratado de compensarle ayudándole a encontrar una vivienda en El Bacarot. El problema es que negoció el alquiler del inmueble con la expareja del propietario, que se encontraba en prisión cuando se cerró el acuerdo. Cuando este recuperó la libertad, se encontró con el matrimonio viviendo en su casa y llegó a denunciarles por ocupación ilegal.

Se da además la circunstancia de que el inquilino había pagado 4.000 euros por el alquiler y que Tavira podría haberse quedado con 1.500 euros en concepto de comisión. Para la Policía, la suma de ambos conflictos podría estar detrás del móvil por el que los investigados habrían decidido matar al empresario. El propietario de la vivienda ha sido otro de los testigos clave, ya que mientras la Policía realizaba el registro indicó a los agentes que la zona del aljibe había sido modificada y que la arqueta que daba acceso al pozo había desaparecido. En su lugar, había una losa de hormigón sellando el agujero. Los agentes le preguntaron si estaba seguro de lo que afirmaba y este respondió de forma tajante: «Esta ha sido mi casa. ¿Cómo no lo voy a saber?». Entre los testigos citados esta semana por la magistrada también se encuentra la mujer con la que Tavira negoció el alquiler del inmueble, extremos que esta ha ratificado.

La investigación apunta a que Tavira fue conducido a la casa mediante algún tipo de engaño y asesinado nada más entrar. Una de las incógnitas que todavía trata de aclarar la investigación es cómo el exempleado logró personarse en la empresa de la víctima apenas unos minutos después del crimen. Allí se encontró con la mujer del empresario y le dio una pista que resultó ser falsa: que su marido acababa de marcharse con dos desconocidos en un coche. En aquel momento todavía no se conocía el trágico destino de Tavira, pero esta maniobra para desviar la atención fue la que lo situó como sospechoso ante la Policía. El análisis posterior de los posicionamientos de los teléfonos móviles de la víctima, que aparecieron calcinados días después en la barriada alicantina de Virgen del Remedio, reflejó que estos se apagaron en la casa de El Bacarot y que todo apuntaba a que Tavira jamás salió de allí.

Planificación

La rapidez con la que se desarrolló el crimen, sumada a la magnitud de los trabajos realizados para ocultar el cuerpo, constituye para la Policía la prueba de que existía un plan previo y un equipo logístico coordinado. Para los investigadores, resulta inviable que el matrimonio detenido ejecutara en un margen de tiempo tan escaso la “obra civil” necesaria para excavar el pozo y sellarlo.

De hecho, los agentes destacaron ante la magistrada que, de no haber tenido la certeza de que Tavira estaba allí, el cadáver nunca habría aparecido, tal y como habían planificado sus asesinos. También persisten dudas sobre cuántas personas participaron en las puñaladas mortales.

La figura de Jesús Tavira estaba ligada a uno de los episodios más oscuros y mediáticos de la historia reciente de Alicante, todavía sin resolver. A lo largo de esta investigación ha sido inevitable que los medios se refirieran a él como «el testigo clave del caso Sala». Tavira llegó a declarar hasta en cinco ocasiones en la investigación por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala: tres veces en Comisaría, una en el juzgado y otra durante el juicio. La investigación ha descartado de momento que el crimen de Tavira tenga relación con el caso Sala.