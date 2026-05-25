Un fallecido y tres heridos tras salirse un coche en una curva en Polop

Una persona fallecida y tres heridas es el trágico balance de un accidente de tráfico ocurrido este domingo por la noche en Polop de la Marina, donde un coche se salió de la carretera y cayó a un bancal con un desnivel de unos 150 metros, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente ocurrió poco después de las nueve la noche en la carretera CV-70, en el tramo de Confrides a Polop de la Marina, dentro del término de este último municipio.

Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, un turismo ocupado por cuatro personas se salió de la vía en una curva y cayó a un bancal con un desnivel de unos 150 metros.

Cuatro atrapados

Los cuatro ocupantes del turismo quedaron atrapados en el vehículo y tuvieron que ser excarcelados por bomberos desplazados desde el parque de Benidorm, que concluyeron su intervención poco después de las once y media de la noche.

Una de las personas accidentadas falleció a causa del siniestro, mientras que las otras tres resultaron heridas de diversa consideración y fueron atendidas por los servicios sanitarios.

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El Consorcio Provincial movilizó desde el parque de Benidorm una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba urbana ligera y un furgón de salvamento. En total acudieron un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Benidorm.