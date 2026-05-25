Nueve apresados en La Nucía, Altea, l'Alfàs y La Vila de una red internacional de robo de vehículos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en la Marina Baixa una organización criminal de ámbito internacional dedicada a la sustracción de vehículos de gama media-alta que posteriormente eran introducidos en el mercado legal mediante la falsificación de los elementos de identificación de los mismos. Para ello utilizaban vehículos siniestrados que adquirían. El operativo policial ha culminado con la detención de siete hombres y dos mujeres en La Nucía, l'Alfàs del Pi, Altea y La Vila Joiosa.

La operación conjunta bautizada con el nombre de "Poncho-Transformer-Wheels25" se puso en marcha a raíz de recibirse una información sobre un taller situado en La Nucía donde se estarían dedicando a la compra en subastas o desguaces de vehículos siniestrados que luego eran reparados con piezas de coches robados.

Una vez los vehículos siniestrados, con su correspondiente documentación original, eran reparados con piezas de vehículos robados, se vendían y reintroducían en el mercado legal con la documentación original.

Empresas intermedias

La organización se encontraba perfectamente estructurada y contaba con un aparato financiero que se encargaba de sostener económicamente a los integrantes del grupo criminal, personas dedicadas a la sustracción de los vehículos y la utilización de empresas intermediarias encargadas de la reintroducción de vehículos mediante la adquisición de vehículos procedentes de siniestros, cuya documentación era utilizada para dar identidad a los vehículos sustraídos.

El grupo criminal se caracterizaba por la sustracción de vehículos de gama media-alta. Inicialmente seleccionaban vehículos con gran salida en el mercado europeo, cuyos sistemas de apertura y arranque eran compatibles con los que disponían los investigados.

Una vez seleccionados los objetivos, instalaban dispositivos de geolocalización con el fin de observar el mejor momento y lugar para realizar la sustracción, llevando a cabo la apertura de los mismos mediante sistemas electrónicos de fabricación casera.

Tras sustraer los vehículos, eran desplazados y ocultados en domicilios o naves recónditas donde los investigados les instalaban matrículas falsificadas para posteriormente trabajar sobre el vehículo y dotarlo de una nueva identidad.

Los investigados utilizaban dos formas. Por un lado, usaban documentación de vehículos siniestrados con los cuales dotaban a estos coches de una identidad real mediante el uso de documentos reales. Por otro, lo hacían mediante la clonación, es decir, utilizaban documentos falsificados de vehículos extranjeros con los que matriculaban el vehículo en otro país, legalizándolos y obteniendo una nueva documentación real a partir de documentación previamente falsificada.

Arrestos

En la fase operativa de la investigación fueron detenidas nueve personas en l'Alfàs del Pi (3), La Nucía (2), La Vila Joiosa (2) y Altea (2), municipios donde se realizaron un total de seis registros y se recuperaron nueve vehículos de gama media-alta sustraídos, además de intervenir más de 71.500 euros en efectivo, gran cantidad de piezas de diferentes vehículos desguazados, diverso material para la apertura y sustracción de vehículos y lectura y modificación de centralitas de vehículos, documentos de identidad falsos, además de dos vehículos utilizados para cometer los robos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm y La Vila Joiosa.

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La investigación continúa abierta y no se descartan la detención de más personas e identificación de nuevas víctimas y vehículos sustraídos.