La Policía Nacional incauta siete toneladas de hachís en un camión en La Vila Joiosa

"Un camión con arena, gravilla… y más de 7.000 kilos de hachís. Algunos intentan levantar negocios muy rápido, pero esta 'obra' la hemos parado en Alicante antes de que fraguara. Un detenido". Con este tono desenfadado anunciaba la Policía Nacional el pasado viernes en la red social X -antes Twitter- una operación antidroga que se mantiene abierta para tratar de apresar a los responsables de uno de los mayores alijos de hachís incautados hasta la fecha en la provincia de Alicante.

Parte de la droga incautada. / Policía Nacional

El camión fue interceptado la semana pasada en La Vila Joiosa en el marco de una investigación en la que han participado los efectivos del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de Alicante y Málaga -Greco Levante y Greco Costa del Sol- de la Comisaría General de Policía Judicial y agentes de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

La droga estaba bien camuflada en sacos de arena que transportaba un camión que era objeto de vigilancia por parte de la Policía Nacional, aunque no han trascendido detalles sobre el origen del vehículo.

Inspección de la carga

Tras ser interceptado el camión los agentes procedieron a inspeccionar la carga, que consistía en sacos de grandes dimensiones que aparentemente solo contenían arena para alguna construcción.

Sin embargo, la Policía procedió a revisar a fondo el contenido y descubrió que muchos de los sacos estaban llenos de fardos de hachís recubiertos con arena.

Así estaba camuflada la droga. / Policía Nacional

Poco a poco fueron revisando todos los sacos y acabaron incautando aproximadamente unas siete toneladas de hachís. La Policía procedió a la detención del conductor del camión y trasladó la droga a dependencias policiales.

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Ni desde la Dirección General de la Policía ni desde la Comisaría Provincial de Alicante han ofrecido información alguna sobre esta operación antidroga.