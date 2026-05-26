Francisco Poyato asume el mando de la Guardia Civil en Alicante con la lucha contra la ciberdelincuencia y la violencia de género como retos

Arropado por gran cantidad de autoridades civiles, militares, judiciales, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, familiares y miembros del Instituto Armado de toda la provincia, el coronel Francisco Poyato Sevillano ha tomado posesión este martes de su cargo como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante en un solemne acto celebrado en Casa Mediterráneo que ha estado presidido por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el general jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz. Poyato ha esbozado en su discurso una serie de retos para su mandato, entre los que figuran la lucha contra la delincuencia y la violencia de género.

Poyato ha jurado ante la Constitución el cargo como jefe de una Comandancia a la que lleva vinculado desde los últimos 13 años, aunque anteriormente ya estuvo destinado en Sant Joan y Torrevieja. Poyato ha señalado en su intervención que afronta el reto de garantizar la seguridad en una provincia en crecimiento, con un fuerte peso turístico, empresarial, industrial y agrícola.

El nuevo responsable de la Comandancia ha subrayado que la Guardia Civil despliega su labor sobre el 84% de la superficie de la provincia de Alicante y el 54% de su población, lo que supone más de un millón de personas censadas y una población real cercana al millón y medio, además de competencias de seguridad ciudadana en 133 municipios.

Francisco Poyato en la jura de su cargo como jefe de la Guardia Civil en Alicante. / HECTOR FUENTES

Durante su discurso, el coronel se ha marcado como objetivos prioritarios la prevención de la delincuencia en el campo, los pueblos y las ciudades, el refuerzo de la colaboración con la Policía Nacional, las policías locales y la seguridad privada, así como la lucha contra la violencia de género y la ciberdelincuencia. Para todo ello ha anunciado planes específicos y también se ha comprometido a impulsar la formación y la especialización de los agentes, proteger a la población flotante y a los visitantes en un contexto de desestacionalización del turismo, atender especialmente a las personas mayores y preservar los recursos naturales frente a los incendios forestales.

El general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil pasa revista a la formación. / HECTOR FUENTES

El coronel jefe de la Comandancia ha apelado además a la profesionalidad de los guardias civiles de la provincia, a quienes ha agradecido su “trabajo, compromiso y espíritu de sacrificio”. En su intervención recordó su trayectoria dentro del Cuerpo, iniciada tras su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza en 1994, y sus destinos anteriores en Alicante, Madrid y en distintos servicios de la Guardia Civil, antes de regresar a la Comandancia alicantina, donde ha ejercido responsabilidades como comandante y teniente coronel. Poyato ha tenido también palabras de agradecimiento y recuerdo para los tres anteriores jefes de la Guardia Civil con los que ha coincidido: Antonio Lázaro Gabaldón, Manuel Muñoz Castillo y José Hernández Mosquera.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también ha intervenido en el acto de toma de posesión y ha destacado la “gran profesionalidad” y el trabajo desarrollado por el coronel Poyato, al que ha animado a continuar esa trayectoria al frente del Instituto Armado en la provincia. Bernabé ha situado la lucha contra la ciberdelincuencia y contra la violencia machista entre los principales desafíos actuales de la Guardia Civil, y ha defendido que la respuesta debe apoyarse en más medios, formación y tecnología.

Provincia segura

“La provincia de Alicante es una provincia segura”, ha afirmado la delegada, que vincula esa percepción al trabajo de la Guardia Civil tanto para quienes residen en ella como para quienes la visitan. Bernabé ha recordado asimismo el compromiso del Gobierno de España con el Cuerpo y señaló que la Comandancia de Alicante, la tercera del país, cuenta con más de 3.000 efectivos, cerca de 400 más desde 2018, con la aspiración de seguir aumentando la plantilla y reforzando su especialización.

Nueva Comandancia

Tras concluir el acto, la delegada del Gobierno ha asegurado que el proyecto de construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Alicante será una realidad debido a que ha sido incluido en el Plan de Infraestructuras Estratégicas del Ministerio del Interior, aunque no ha concretado plazos de ejecución.

La delegada ha resaltado la importancia de ser incluida en ese plan porque "ya tenemos esa capacidad y disponibilidad dineraria para poder llevar adelante el proyecto".

Autoridades asistentes a la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Alicante. / HECTOR FUENTES

Bernabé ha insistido en que "lo más importante es tener la disponibilidad dineraria, que esté en el plan de infraestructuras y los terrenos". Ha añadido que "desde luego los ingredientes están y, por lo tanto, vamos a tirar para adelante".

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En este sentido, ha recordado que hasta hace relativamente poco tiempo faltaba una parte relativa a los terrenos, algo que se ha superado mediante la colaboración del ayuntamiento y ahora "podemos iniciar toda la tramitación del proyecto para poder ponerlo cuanto antes en marcha".