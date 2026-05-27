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ACAIP-UGT denuncia una nueva agresión a funcionarios en la cárcel de Villena

El sindicato asegura que un interno golpeó a un trabajador en el cuello y reclama más medios humanos y materiales en el centro penitenciario Alicante II

Imagen de archivo de la cárcel de Villena.

Imagen de archivo de la cárcel de Villena. / AXEL ALVAREZ

P. Cerrada

ACAIP-UGT ha denunciado una nueva agresión a funcionarios en el centro penitenciario Alicante II en Villena, ocurrida durante la tarde de este pasado martes en el Módulo 11 de la prisión. Según el sindicato, un interno que había mantenido durante la jornada una actitud alterada, desafiante y agresiva atacó a uno de los trabajadores después del cierre ordinario de las celdas.

De acuerdo con la versión facilitada por la organización sindical, el preso comenzó a gritar y a lanzar amenazas desde su celda, por lo que varios funcionarios acudieron para comprobar lo que ocurría e intentar calmar la situación. En ese momento, siempre según ACAIP-UGT, el interno se abalanzó sobre uno de los trabajadores y le propinó un fuerte puñetazo en el cuello.

El sindicato añade que, tras la agresión, el recluso mantuvo una actitud hostil y amenazante, llegando incluso a proferir amenazas de muerte contra los funcionarios. La intervención rápida y coordinada de la plantilla permitió contener el incidente, restablecer el orden en el módulo y evitar consecuencias de mayor gravedad.

Más violencia en las cárceles

ACAIP-UGT enmarca este episodio en lo que considera un “grave incremento” de la violencia en los centros penitenciarios y denuncia la falta de medios con la que, a su juicio, los trabajadores deben afrontar situaciones cada vez más complejas. La organización sostiene que el aumento de internos con perfiles violentos, problemas de salud mental o consumo de sustancias está generando un escenario de tensión creciente en las prisiones.

La situación del centro penitenciario de Villena, según el sindicato, es especialmente preocupante por su nivel de ocupación. ACAIP-UGT afirma que la prisión cuenta con más de 1.000 internos pese a disponer de 723 celdas residenciales, lo que supondría un hacinamiento superior al 30%. También denuncia la falta de médicos en el centro y asegura que, en el episodio del martes, se denegó asistencia por telemedicina a los trabajadores afectados.

El sindicato recuerda, además, que ya había alertado de la existencia de chalecos de protección contra agresiones que habrían superado su fecha de caducidad. A su juicio, la falta de reposición de este tipo de material “pone en serio riesgo” a la plantilla de la prisión alicantina.

ACAIP-UGT reclama la actualización de la legislación penitenciaria, cuyo régimen disciplinario data de 1981, así como de las relaciones de puestos de trabajo del centro, que según la organización permanecen prácticamente sin cambios desde la apertura de Alicante II a comienzos de los años 2000. El sindicato pide más personal, medios materiales adecuados y la reposición de equipos caducados para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios.

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Por último, la organización ha trasladado su apoyo al funcionario agredido y ha destacado la “profesionalidad, templanza y entrega” de la plantilla del centro penitenciario Alicante II, cuya actuación, subraya, evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves.

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