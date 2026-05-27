Varios detenidos en una operación antiterrorista en Alicante, Xixona y la Vega Baja

Con un amplio despliegue visual de decenas de agentes y ninguna información oficial de la Policía Nacional sobre el objetivo del dispositivo. Así ha transcurrido este miércoles una operación antiterrorista realizada por la Policía Nacional en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Alicante, Xixona y la zona de Torrevieja y Orihuela Costa, en la comarca de la Vega Baja.

La operación, dirigida por la Comisaría General de Información (CGI) bajo la supervisión de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia -la antigua Audiencia Nacional-, ha culminado con varias personas detenidas, al menos tres.

Traslado del detenido en Alicante. / DELGADO

Agentes de la CGI, Brigada Provincial de Información de Alicante, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Unidad de Intervención Policial (UIP) e incluso los especialistas de la unidad de élite de los GEO, han participado en esta operación contra un grupo de personas de países del Este -al parecer de Chechenia- que habrían sido acusadas de terrorismo y de otros delitos.

Hermetismo

Desde la Policía Nacional han declinado ofrecer cualquier dato sobre este operativo, aunque el despliegue de agentes en la vía pública ha sido de tal envergadura que ha llamado poderosamente la atención de numerosos ciudadanos, al menos en el caso de Alicante y Xixona.

En Playa de San Juan han irrumpido de madrugada en un alojamiento de alquiler vacacional situado en la avenida de Países Escandinavos. Allí se encontraba un varón que ha sido detenido y en su presencia, la Policía Nacional y una letrada de la Administración de Justicia han llevado a cabo un registro domiciliario. Cuando estaba concluyendo el registro, unos agentes han entrado al inmueble incluso con una maza, pero no ha trascendido qué material se intervino a este detenido.

Sobre las diez de la mañana ha salido este arrestado con la cara tapada y custodiado por agentes encapuchados de la Comisaría General de Información. Turistas y trabajadores han podido observar este despliegue policial e incluso bromear con un «que vienen los malos» cuando sacaban esposado al apresado.

En Xixona, el operativo ha arrancado sobre las cuatro de la madrugada con el registro en una vivienda de la calle Mare de Déu de l’Orito, en el casco antiguo.

El suceso no ha pasado desapercibido desde primera hora de la mañana para los vecinos, ya que varios coches y furgones policiales se desplegaron por el vial. En la vivienda inspeccionada residía una familia que ha sido detenida en el marco de la investigación.

La Policía Local de Xixona ha colaborado en el dispositivo con el cierre de calles. El Ayuntamiento, en un comunicado, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por el trabajo que realizan diariamente para garantizar la seguridad de todos.

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El operativo policial se mantenía esta mañana abierto y no se descartaban nuevas detenciones.