Tres apresados en Torrevieja por robos en viviendas con la técnica del hilo de pegamento
La Policía y la Ertzaintza esclarecen veinte asaltos a domicilios de Alicante, Elche, Alcoy y Bizkaia cometidos por una banda itinerante que operaba por todo el país
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Ertzaintza, ha desarticulado en Torrevieja una organización criminal itinerante presuntamente dedicada a cometer robos con fuerza en viviendas mediante el conocido método del “hilo de pegamento”. La investigación se ha saldado con la detención de tres hombres de 33, 34 y 38 años y ha permitido esclarecer hasta el momento un total de veinte robos cometidos en domicilios de Alicante, Elche, Alcoy y Bizkaia.
La operación ha sido desarrollada de forma coordinada por agentes de la Policía Nacional de Alicante, Elche y Cartagena, junto con la Ertzaintza. Según la investigación, el grupo habría establecido su base de operaciones en Torrevieja, desde donde sus integrantes se desplazaban por distintos puntos del territorio nacional para cometer los robos.
El método utilizado consistía en colocar pequeños hilos de pegamento entre el marco y la puerta de acceso a las viviendas. Pasados uno o varios días, los presuntos autores regresaban para comprobar si esos marcadores seguían intactos. En caso afirmativo, interpretaban que nadie había accedido al domicilio y que sus moradores podían encontrarse ausentes, circunstancia que aprovechaban para entrar en la vivienda.
Cerraduras
Para acceder a los inmuebles, los investigados seleccionaban las viviendas en función del tipo de cerradura y empleaban técnicas como el “impresioning”, mediante llaves maestras a las que acoplaban láminas de aluminio. Este sistema les permitía abrir las puertas sin causar daños visibles, por lo que en muchos casos los propietarios no se percataban del robo hasta su regreso.
La organización, según los investigadores, mantenía una estructura jerarquizada y un reparto definido de funciones. Además, adoptaba importantes medidas de seguridad en sus desplazamientos, utilizando vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia para dificultar su seguimiento y su vinculación con los hechos delictivos.
Durante la investigación, los agentes comprobaron que el mismo modus operandi había sido empleado en distintos robos cometidos en la provincia de Alicante y en Bizkaia. La colaboración con la Ertzaintza permitió relacionar varios hechos delictivos ocurridos en territorio vasco con el grupo ahora desarticulado.
Una vez localizado el domicilio que los presuntos autores utilizaban como base en Torrevieja, los agentes solicitaron autorización judicial para practicar una entrada y registro. En la actuación participaron funcionarios del grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante y de los grupos de Policía Judicial de las comisarías de Elche y Cartagena.
En el registro se intervinieron numerosos efectos, entre ellos joyas, relojes, dinero, llaves y útiles empleados para la apertura de puertas. Los tres detenidos están acusados de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.
Hasta el momento, la Policía Nacional ha podido atribuir al grupo una veintena de robos con fuerza en viviendas: ocho en Alicante, seis en Elche, uno en Alcoy y cinco en Bizkaia. Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Torrevieja.
La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar la vigilancia en viviendas, especialmente durante periodos vacacionales, cuando este tipo de delitos tiende a incrementarse. Entre las recomendaciones básicas se encuentra revisar posibles marcas sospechosas en puertas, marcos o cerraduras, pedir a personas de confianza que comprueben periódicamente el domicilio y comunicar de inmediato cualquier indicio extraño a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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