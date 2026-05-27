Veintitrés arrestados en Alicante y Valencia por estafas del "hijo en apuros" y fraudes con SMS

La Guardia Civil ha detenido este mes a 23 personas y ha investigado a otras dos en distintas localidades de las provincias de Alicante y Valencia en el marco de varias operaciones contra ciberestafas mediante la modalidades del "falso hijo en apuros" y SMS fraudulentos, entre otras. Las actuaciones, desarrolladas por el Equipo @ de la Guardia Civil de Cantabria con la colaboración de las comandancias de Alicante y Valencia, han permitido esclarecer fraudes que afectaron a víctimas residentes en la comunidad cántaba y que superan los 65.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, la mayor parte de las detenciones están relacionadas con dos modalidades de estafa especialmente extendidas: el denominado timo del "falso hijo en apuros" y los fraudes mediante SMS o llamadas que suplantan a entidades bancarias. En estos casos, los perjudicados llegaron a perder más de 47.000 euros.

En la estafa del “falso hijo”, las víctimas reciben mensajes desde números desconocidos en los que los delincuentes se hacen pasar por sus hijos y les solicitan dinero de forma urgente. En el caso del smishing y el vishing, los estafadores envían SMS o realizan llamadas simulando pertenecer a bancos para obtener claves, datos personales o códigos de verificación con los que después ordenan transferencias.

La investigación también ha permitido detectar un fraude cometido contra una empresa de Cantabria. El departamento de recursos humanos recibió una comunicación en la que una persona, haciéndose pasar por un trabajador, solicitaba cambiar la cuenta bancaria en la que debía ingresarse la nómina. El salario mensual acabó transferido a otra cuenta y una persona ha sido detenida por estos hechos.

Ventas por internet

Además, otros tres detenidos y un investigado estarían relacionados con ventas por internet en las que las víctimas pagaron por productos que nunca llegaron a recibir. En este apartado, la cantidad defraudada supera los 9.500 euros. La Guardia Civil también ha practicado dos detenciones por cargos no autorizados en cuentas o tarjetas bancarias, otra por un presunto caso de extorsión con mensajes amenazantes a la familia de la víctima y ha investigado a una persona por una falsa inversión en criptomonedas. Las pérdidas en estos últimos casos superan los 5.000 euros.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no envían SMS con enlaces para resolver incidencias ni solicitan por teléfono códigos de operaciones. También recomienda desconfiar de mensajes urgentes de números desconocidos que pidan dinero en nombre de un familiar, comprobar siempre la identidad de quien escribe llamando al teléfono habitual y extremar la precaución en compras de segunda mano, especialmente cuando las ofertas son demasiado ventajosas o el vendedor pretende sacar la negociación fuera de la plataforma.