Elevan a la diez las detenciones en la operación antiterrorista de la Policía Nacional en Alicante
El operativo se llevó a cabo también en Málaga y en la zona de Calpe se descubrió una plantación de marihuana en uno de los registros
La operación antiterrorista de la Policía Nacional realizada este miércoles en varios municipios de la provincia de Alicante se ha saldado con la detención de diez personas, según han confirmando a Europa Press fuentes de la investigación.
La operación, dirigida por la Audiencia Nacional, no se ha circunscrito solo a Alicante, sino que se llevó a cabo también en otras provincias, al menos en la de Málaga, en concreto en Marbella. Por ello, se desconoce por ahora el número de detenidos realizados en la Costa Blanca.
Como adelantó ayer este diario, la Policía Nacional detuvo por terrorismo y otros delitos a varios ciudadanos del Este de Europa, la mayoría de Chechenia, en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Alicante, Xixona y la zona de Torrevieja y Orihuela Costa. Asimismo, alguna detención y registro se llevó a cabo en Calp, donde la Policía descubrió una plantación de marihuana, según han señalado fuentes cercanas al caso.
La operación ha precisado de un amplio dispositivo liderado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), contando con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Alicante, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Seguridad Ciudadana y la unidad de élite del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Todos los arrestados fueron trasladados a Madrid por la Policía Nacional, donde este jueves se están terminando de instruir las diligencias y posiblemente pasarán este viernes a disposición judicial del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, ahora llamada Tribunal Central de Instancia.
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