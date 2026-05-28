Prisión para dos detenidos por apalear a un turista en Benidorm para robarle un teléfono móvil

Con numerosos golpes por todo el cuerpo y fractura de los huesos de la nariz. Así acabó hace unos días en Benidorm un turista de 33 años al que tres personas apalearon para robarle un teléfono móvil en la zona inglesa. La Policía Nacional logró identificar a los tres implicados y detuvo a dos de ellos, dos jóvenes argelinos de 20 y 22 años que ingresaron en prisión por orden del juzgado de guardia de Benidorm.

Los investigadores buscan ahora al tercer implicado, un menor de 17 años de edad y de la misma nacionalidad que los encarcelados. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Benidorm acusaron a los detenidos de robo con violencia, lesiones y pertenencia a grupo criminal.

Las pesquisas policiales apuntan a que los detenidos, con domicilio en Alicante, se dedican a alquilar apartamentos en zonas turísticas para estar durante unos días robando a turistas y desaparecer antes de ser descubiertos.

Agresión brutal

Los hechos sucedieron el pasado 20 de mayo en la conocida zona inglesa de Benidorm, donde la víctima se encontraba en estado ebrio. Según los datos aportados por testigos y vídeos grabados, los tres asaltantes circulaban en un vehículo y cuando seleccionaron a su víctima se bajaron del coche. A continuación se dirigieron al turista inglés y comenzaron a golpearlo de forma brutal para robarle.

Un trabajador pakistaní relató a una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que los autores de la paliza huyeron en el coche cuando acudieron a socorrer a la víctima, que fue evacuada en ambulancia al Hospital Comarcal Marina Baixa en La Vila Joiosa.

El coche fue localizado poco después abandonado y con una de las lunas fracturadas. La Policía Científica realizó una inspección del vehículo en busca de pruebas para identificar a los ladrones y los investigadores de la UDEV se entrevistaron con la víctima en dependencias policiales tras recibir el alta hospitalaria. El turista inglés no recordaba lo ocurrido, seguramente por su estado de embriaguez, pero sí señaló que le habían sustraído su teléfono móvil.

Los agentes de la UDEV localizaron en el coche un ticket de compra de una tarjeta telefónica comprada en un comercio de la Zona Norte de Alicante. Asimismo, comprobaron que el coche usado por los autores de la agresión había sido alquilado dos días antes en una empresa de Finestrat y así identificaron a uno de los ladrones, un joven argelino de 22 años.

Con estos datos comprobaron además que, la madrugada del día anterior, el joven que alquiló el coche fue identificado junto a un menor en un control policial en la calle Gerona de Benidorm, en la zona inglesa.

Los agentes de la UDEV localizaron un edificio donde podían estar alojados los sospechosos y analizando cámaras de videovigilancia descubrieron los sospechosos. El pasado 21 de mayo detuvieron a los dos jóvenes ahora encarcelados, los cuales tiraron por la ventana el teléfono móvil robado al turista inglés antes de abrir la puerta a la Policía.

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Los dos jóvenes de 20 y 22 años fueron trasladados a la Comisaría de Benidorm, donde la Policía comprobó que uno de ellos tenía una detención anterior con una identidad diferente en Almería por paso clandestino de frontera y al otro arrestado le constan cinco detenciones con tres identidades. Tras concluir las diligencias y pasar a disposición judicial se ordenó el ingreso en prisión preventiva para los dos arrestados.