La Audiencia Nacional envía a prisión solo a uno de los detenidos por la operación antiyihadista en Alicante y cuatro provincias

La Audiencia Nacional ha decretado prisión para uno de los diez detenidos por la operación antiyihadista llevada a cabo en Alicante y en otras cuatro provincias españolas, entre ellas Málaga, Murcia, Madrid y Barcelona, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Como ya adelantó este diario, la Policía Nacional detuvo por terrorismo y otros delitos a varios ciudadanos del Este de Europa, la mayoría de Chechenia, en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Alicante, Xixona y la zona de Torrevieja y Orihuela Costa. Asimismo, alguna detención y registro se llevó a cabo en Calp, donde la Policía descubrió una plantación de marihuana. A los detenidos se les atribuyen, según las fuentes consultadas, presuntos delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y autoadoctrinamiento, todos ellos encuadrados en el Código Penal dentro del bloque de delitos de terrorismo.

De los diez detenidos, solo nueve pasaron a disposición del juzgado Central tres de Instrucción de la Audiencia Nacional; y de todos ellos se decretó prisión sin fianza para uno de ellos. Para siete se ha fijado un régimen de comparecencias ante el juzgado cada quince días; mientras que el octavo se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido la salida del país, así como la obligación de presentarse ante este órgano cada semana. Entre los implicados que han quedado en libertad, se encuentran los dos detenidos en Xixona, que estaban asistidos por el abogado Francisco Gascón. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar.

Delitos

La magistrada les imputa delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y autoadoctrinamiento. El delito de terrorismo engloba la pertenencia, colaboración o participación en actividades de organizaciones o grupos con fines terroristas, así como la comisión de delitos graves orientados a subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública mediante la intimidación. En cuanto a la financiación del terrorismo, se refiere a la captación, aportación o facilitación de fondos o recursos económicos, de forma directa o indirecta, con conocimiento de que van a ser utilizados total o parcialmente para actividades terroristas o por organizaciones de este tipo. Por último, el autoadoctrinamiento castiga el acceso o consumo habitual de contenidos de carácter yihadista o terrorista con la finalidad de capacitarse para la comisión de este tipo de delitos, aunque no exista todavía una estructura operativa plenamente consolidada.

La operación ha precisado de un amplio dispositivo liderado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), contando con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Alicante, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Seguridad Ciudadana y la unidad de élite del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que intervino en una detención realizada en Xixona. Todos los arrestados fueron trasladados a Madrid por la Policía Nacional, donde este viernes han pasado a disposición de la Audiencia Nacional.