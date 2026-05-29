Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Ucrania por tentativa de homicidio y lesiones

Nueva captura de un fugitivo internacional que se ocultaba en la provincia de Alicante. En este caso se trataba de un fugitivo de nacionalidad ucraniano que llevaba huido de las autoridades de su país por delitos de intento de homicidio y las ciones relacionados con una extorsión a una empresa agricola.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 49 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OIDE) dictada por las autoridades de Ucrania por su presunta implicación en delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

La orden de búsqueda internacional estaba en vigor desde marzo de este año y llevaba aparejada una condena máxima de 12 años de prisión en su país.

Según ha informado la Policía Nacional, las autoridades ucranianas sospechaban que el fugitivo podría encontrarse en Alicante, por lo que trasladaron la información a través de Interpol. A partir de ese momento, los investigadores españoles realizaron diversas gestiones que permitieron establecer un dispositivo policial que culminó con su localización y arresto en la ciudad.

El detenido había huido de la justicia ucraniana tras ser condenado por unos hechos ocurridos entre los años 2021 y 2023. En concreto, se le atribuye haber organizado junto a varias personas, y mediante una supuesta conspiración previa, una agresión que causó lesiones graves a un abogado vinculado a una empresa agrícola.

Asimismo, las autoridades ucranianas le acusan de ordenar otra agresión de características similares con fines intimidatorios contra uno de los cofundadores de la misma compañía.

La Policía Nacional ha destacado que la detención fue posible gracias al intercambio de información y a la coordinación entre las autoridades policiales de distintos países.

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Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su posterior extradición.