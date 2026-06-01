A prisión por incendiar varios vehículos y amenazar a vecinos de Callosa de Segura con un arma y dos perros adiestrados

La Guardia Civil ha detenido en Callosa de Segura a un joven de 26 años como presunto autor de un incendio intencionado que calcinó varios vehículos y afectó a la fachada de dos viviendas habitadas, así como de amenazas con arma de fuego -una pistola de aire comprimido- y con dos perros adiestrados para atacar, lesiones y robo con violencia, entre otros delitos.

El arresto se ha producido en el marco de la operación “Urente”, desarrollada por agentes de la Guardia Civil tras una investigación iniciada por unos hechos ocurridos el pasado 11 de mayo.

Según ha informado la Comandancia de Alicante, el incendio se originó de forma intencionada en unos vehículos estacionados en una calle de Callosa de Segura y provocó una situación de grave riesgo para los ocupantes de las viviendas afectadas. El humo penetró en el interior de los inmuebles y obligó a los moradores a refugiarse en la segunda planta al quedar atrapados sin salida. Entre las personas afectadas había vecinos de avanzada edad y varios menores.

Despliegue de la Guardia Civil para detener al joven en Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura asumió las diligencias y contó con el apoyo del Departamento de Incendios de Criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Valencia, cuyos especialistas concluyeron que el fuego había sido provocado. A partir de ahí, los investigadores realizaron diversas pesquisas que permitieron identificar al presunto autor, una persona con antecedentes, y activar un dispositivo para su localización.

Amenazas

La investigación dio un nuevo giro el 25 de mayo, cuando los agentes recibieron varias llamadas alertando de que un hombre estaba amenazando a vecinos y viandantes con un arma de fuego en la mano. Según las mismas fuentes, el sospechoso iba acompañado de dos perros a los que ordenaba atacar, llegando los animales a morder a varias personas.

La Guardia Civil traslada al joven detenido en Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

Ante la gravedad de la situación, patrullas de la Guardia Civil de Callosa de Segura, tanto uniformadas como de paisano, junto con efectivos de la Policía Local, pusieron en marcha un dispositivo especial de búsqueda. También se activó de forma inmediata la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja, la USECIC, que realizó dos entradas en viviendas para tratar de localizar al sospechoso.

El detenido, al verse acorralado, huyó por la ladera de la sierra acompañado de sus dos perros, presuntamente para protegerse y dificultar la actuación policial. Finalmente, fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil y detenido ese mismo día.

Al arrestado se le atribuyen los delitos de incendio con riesgo para las personas, cuatro delitos de daños en vehículos, daños en viviendas con moradores, amenazas con arma de fuego, desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación y lesiones agravadas por la utilización de perros adiestrados para el ataque.

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Tras su detención, el joven fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.