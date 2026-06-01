Siete detenidos al desarticular en Alicante una red que introducía a inmigrantes en pateras-taxi

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía Nacional Francesa, han desmantelado en Alicante una organización criminal presuntamente dedicada a favorecer la inmigración irregular mediante el uso de las conocidas como pateras-taxi, embarcaciones rápidas empleadas para trasladar migrantes hasta las costas alicantinas, de Murcia y Almería.

La operación, denominada Barón-Galón, se ha saldado hasta el momento con siete detenidos, seis de ellos en Alicante y Santa Pola y uno en Marsella, Francia. A los arrestados, todos hombres de entre 25 y 40 años y de nacionalidad argelina y libia, se les atribuyen presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, contrabando y delitos contra el patrimonio, entre otros.

Traslado de detenidos. / INFORMACIÓN

Según la investigación, la red estaba asentada principalmente en la provincia de Alicante y contaba con una estructura organizada para facilitar tanto la logística como el personal necesario para introducir de forma irregular a ciudadanos extracomunitarios, principalmente argelinos, en territorio español.

Registros en Alicante

Durante la fase de explotación de la operación se han practicado tres registros domiciliarios, dos en Alicante capital y uno en Santa Pola. En ellos, los agentes han intervenido documentación, dinero y varios teléfonos móviles presuntamente vinculados con el entramado delictivo.

El principal método utilizado por la organización eran las llamadas pateras-taxi: embarcaciones semirrígidas con motores de gran potencia, capaces de realizar trayectos rápidos por mar. Los investigadores han determinado que algunas de estas lanchas habrían sido sustraídas en España y Francia, mientras que otras habrían sido obtenidas mediante documentación falsa o contratos de alquiler.

La organización contaba, además, con personas dedicadas a tareas logísticas, como el suministro de combustible, el alojamiento y el traslado de los patrones de las embarcaciones. También se encargaban de controlar puertos, localizar embarcaciones útiles para sus fines y seleccionar puntos considerados seguros para la llegada de las lanchas.

Imagen del operativo policial. / INFORMACIÓN

La investigación apunta asimismo a conexiones internacionales, especialmente en Francia, relacionadas con la adquisición de embarcaciones y vehículos que posteriormente eran utilizados en España. Ese carácter transnacional motivó la coordinación entre los cuerpos policiales españoles y europeos a través de Europol.

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La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta red de inmigración irregular desarticulada en Alicante.