Un arrestado en Alicante por un fraude de 94.000 euros con la estafa de la "hija en apuros"

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en varias provincias, una de ellas en Alicante, en el marco de una investigación por una ciberestafa de 94.018 euros cometida mediante el conocido método de la “hija en apuros”. La operación, dirigida por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid, ha permitido identificar a once personas presuntamente implicadas en el entramado y cinco han sido detenidas en distintos puntos de España.

La víctima, una mujer de 69 años, denunció los hechos en Valladolid después de recibir varios mensajes de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por su hija. En la conversación, los estafadores alegaron que la joven tenía problemas económicos urgentes y que escribía desde un número nuevo porque su teléfono habitual estaba averiado.

Cinco transferencias

Convencida de que estaba ayudando a su hija, la mujer realizó cinco transferencias bancarias a las cuentas indicadas por los delincuentes. Tres de ellas fueron de 9.897 euros, otra de 34.327 euros y una última de 30.000 euros, hasta alcanzar un total de 94.018 euros defraudados.

La investigación policial permitió localizar a varias personas que habrían actuado como “mulas bancarias”, es decir, colaboradores encargados de recibir, mover u ocultar el dinero procedente de la estafa. Aunque no participaron directamente en el engaño inicial, la Policía considera que su papel fue imprescindible para canalizar los fondos, parte de los cuales acabaron en cuentas de Francia y Reino Unido.

En Alicante, la detención fue practicada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial. Además del arresto en la capital alicantina, la operación ha dejado otros cuatro detenidos en Valladolid, Vigo, Lloret de Mar y Parla.

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La Policía Nacional da por concluida la investigación y ha remitido el atestado a la autoridad judicial competente. También recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de mensajes que reclamen dinero con urgencia, especialmente si proceden de números desconocidos. Ante este tipo de situaciones, recomienda contactar siempre con el familiar a través de su teléfono habitual y comprobar su identidad antes de realizar cualquier transferencia.