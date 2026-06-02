Detenido en Villena por saquear los ahorros de su tío ingresado en una residencia: le dejó la cuenta con 1,15 €

La Guardia Civil ha detenido en Villena a un hombre de 52 años acusado de aprovecharse de un tío suyo, una persona de avanzada edad y vulnerable, y apropiarse de su dinero y de parte de su patrimonio. El hombre ha sido acusado de saquearle los ahorros a su familiar, ingresado en una residencia, y dejarle la cuenta bancaria con 1,15 euros.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación “Desamparat”, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Villena. La investigación se inició a raíz de un mandato judicial para esclarecer posibles hechos delictivos relacionados con la gestión del patrimonio de la víctima, que se encuentra ingresada en un centro residencial.

Las primeras pesquisas apuntaban a una administración irregular de sus bienes. Así, el detenido, sobrino de la víctima, habría vendido un inmueble propiedad de la persona mayor por un importe declarado de 30.000 euros, cuando el valor real de la operación ascendía a unos 67.000 euros. Los investigadores sostienen que el arrestado se habría apropiado de la diferencia mediante transferencias a su cuenta personal.

Control de la cuenta

Los agentes también han constatado que el sospechoso asumió el control total de la cuenta bancaria de la víctima. Para ello, se habría aprovechado de que figuraba como cotitular junto a su padre, ya fallecido, una circunstancia que no comunicó a la entidad bancaria. Desde esa cuenta, según la investigación, realizó múltiples disposiciones económicas en su propio beneficio, incluida la apropiación de la pensión de la víctima, hasta dejar el saldo reducido a apenas 1,15 euros.

La Guardia Civil señala además que el detenido no solo dejó de afrontar los gastos de manutención de la persona mayor en el centro donde reside, sino que también intentó formalizar un testamento a su favor durante una comparecencia notarial relacionada con la venta del inmueble.

En el transcurso de las pesquisas, los agentes detectaron la existencia de otro inmueble propiedad de la víctima que se encontraba en proceso de venta siguiendo un patrón similar. Ante estos indicios, la autoridad judicial ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria para impedir que continuara la presunta actividad delictiva.

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La operación culminó el pasado 29 de abril con la detención del sospechoso como presunto autor de los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales. Tras el arresto, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena.