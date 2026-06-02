El sindicato TAMPM denuncia una nueva agresión a un funcionario en la prisión de Fontcalent

Un funcionario del centro penitenciario Alicante Cumplimiento en Fontcalent ha tenido que ser atendido este martes tras sufrir una agresión por parte de un interno que, según denuncia el sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), se ha mantenido durante la mañana en un estado de elevada agresividad mientras exigía ser atendido de forma inmediata por los servicios médicos.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, el interno ha atacado de forma sorpresiva a dos trabajadores del centro. Uno de ellos ha recibido una fuerte patada en el pecho que le ha provocado diversas contusiones, por lo que ha tenido que ser atendido inicialmente por los servicios médicos de la prisión y, posteriormente, trasladado a un servicio de urgencias hospitalarias para una valoración más completa.

Los delegados de TAMPM en el centro penitenciario han anunciado que solicitarán la conducción inmediata del interno a otra prisión, así como su clasificación en primer grado.

El sindicato sostiene que este episodio no es un hecho aislado. Según la organización, la agresión se ha producido en el mismo departamento en el que hace apenas dos semanas otros dos trabajadores resultaron lesionados, una situación que, a su juicio, refleja una “preocupante escalada de conflictividad” en la prisión alicantina.

TAMPM vincula este aumento de la tensión diaria a la masificación, la presencia de internos “paseantes” y la falta de soluciones por parte de la dirección del centro. La organización considera urgente revisar los protocolos internos y adoptar medidas preventivas eficaces para evitar que se repitan incidentes similares.

Falta de personal

La central sindical también denuncia la falta crónica de personal en Alicante Cumplimiento. Según TAMPM, los déficits estructurales de plantilla obligan a los funcionarios a asumir cargas de trabajo desproporcionadas, incrementan su exposición al riesgo y dificultan la respuesta ante situaciones de emergencia.

En su comunicado, el sindicato recuerda además que los funcionarios de prisiones todavía no tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo penitenciario. TAMPM considera que esta figura jurídica permitiría reforzar la protección de los trabajadores frente a agresiones y amenazas, aunque advierte de que debe ir acompañada de más medios, formación continua y reconocimiento institucional de la profesión como actividad de riesgo.

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Por último, la organización critica el actual protocolo de agresiones, al que califica como una “trampa burocrática” que, según sostiene, no protege suficientemente al funcionario y puede terminar diluyendo la responsabilidad del agresor. Para TAMPM, la situación que atraviesan los trabajadores penitenciarios en Fontcalent exige una respuesta inmediata por parte de la Administración y de Instituciones Penitenciarias.