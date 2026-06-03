Agentes de Italia patrullan con la Policía Nacional en Alicante para reforzar la atención a los turistas
Dos policías italianas participan este mes de junio en el proyecto “Comisarías Europeas”, que busca mejorar la atención a visitantes extranjeros en zonas de gran afluencia
Agentes de la Policía Nacional y de la Polizia di Stato de Italia han comenzado este mes de junio a patrullar conjuntamente por las calles de Alicante dentro del proyecto “Comisarías Europeas”, una iniciativa de cooperación policial internacional destinada a reforzar la atención a los turistas y mejorar la seguridad de los ciudadanos extranjeros durante los periodos de mayor afluencia.
Durante buena parte del mes, dos policías italianas con varios años de experiencia prestarán servicio en Alicante junto a agentes de la Policía Nacional.
Su presencia se concentrará especialmente en zonas turísticas y comerciales, donde realizarán patrullas preventivas, tanto a pie como en vehículo, y asistirán a ciudadanos italianos que puedan necesitar apoyo en labores de traducción, atención policial o tramitación de denuncias.
El proyecto “Comisarías Europeas” se puso en marcha en 2008 con la colaboración de Francia y, desde entonces, se ha ido ampliando a otros países. Portugal se incorporó en 2012, Italia en 2014, Alemania en 2020 y Países Bajos en 2022. En el caso de Alicante, esta es la sexta edición en la que se desarrolla la iniciativa.
Seguridad
Además de reforzar la seguridad ciudadana, el programa permite a los agentes extranjeros conocer de cerca el funcionamiento de la Policía Nacional en distintas áreas, como Seguridad Ciudadana y Policía Judicial. Los policías desplazados trabajan con su propio uniforme reglamentario, lo que facilita su identificación por parte de los turistas de su país.
La colaboración también tiene carácter recíproco, ya que agentes de la Policía Nacional española son destinados a localidades extranjeras para realizar funciones similares junto a sus homólogos europeos.
La eficacia del dispositivo quedó patente en la primera jornada de trabajo de las agentes italianas en Alicante. Durante una patrulla preventiva junto al Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante participaron en la detención de un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de hurto en una céntrica calle de gran afluencia turística y comercial.
Según la Policía Nacional, el detenido habría sustraído un reloj inteligente y una batería portátil compacta de un establecimiento. Ambos efectos fueron recuperados tras ser interceptado por los agentes poco después de cometerse el hurto. Al arrestado le constaban además múltiples detenciones anteriores por hechos similares y varias reclamaciones judiciales vigentes de juzgados de Alicante.
Con este dispositivo, la Policía Nacional busca ofrecer una atención más cercana a los visitantes extranjeros y reforzar la prevención de delitos en las principales zonas turísticas de la ciudad durante el inicio de la temporada estival.
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