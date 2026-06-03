Detenido cuando intentaba robar de madrugada en una vivienda de Alicante con su hijo de 13 años

La colaboración ciudadana y un rápido despliegue policial siempre es sinónimo de éxito. Los ejemplos son casi a diario y entre la mañana del pasado viernes y la madrugada del sábado la Policía Nacional detuvo en Alicante a tres personas sorprendidas "in fraganti" cuando trataban de robar en dos viviendas y en un coche de alta gama estacionado en el aparcamiento de un concesionario.

El caso más insólito fue el de un hombre de 33 años y nacionalidad española que iba acompañado de su hijo de 13 años cuando intentaba forzar el acceso a una vivienda. No se sabe si para tratar de pasar más desapercibido, pese a ser de madrugada, o que estaba creando escuela. Los hechos sucedieron poco después de la una de la madrugada del pasado sábado en el barrio de San Blas, cuando la sala del 091 recibió una llamada de un ciudadano que alertaba de un posible robo que estaban cometiendo dos personas en un inmueble, donde trataban de forzar una puerta.

Al lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana y de la Comisaría de Distrito Centro y se entrevistaron con un testigo que les señaló a los sospechosos cuando se marchaban del lugar al detectar la presencia policial. No lo consiguieron, aunque otras dos personas que realizaban labores de vigilancia sí lograron desaparecer.

Ruidos en la puerta

El ciudadano que avisó a la Policía relató a los agentes que se encontraba en su domicilio con otros familiares cuando escucharon ruidos en la puerta y al asomarse vieron que estaban intentando forzarla. Primero lo intentaron en el acceso a un edificio y, al no poder conseguir su propósito, las dos personas fueron a una casa de planta baja situada enfrente y trataron de abrirla a patadas y con la ayuda de un cincel.

Cuando detectaron que habían sido descubiertos y llegaba la Policía comenzaron a irse del lugar y arrojaron al suelo unas herramientas. Los agentes desplazados al lugar las recuperaron y se trataban de un cincel y una llave de tuerca. Al proceder a identificar a las dos personas sospechosas comprobaron que se trataba de un padre y su hijo de 13 años, el cual es inimputable y no podía ser detenido.

Por ello, la Policía Nacional localizó a la madre del niño y se hizo cargo del menor, mientras que el padre fue detenido y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial para instruir las correspondientes diligencias antes de ponerlo a disposición judicial en el juzgado de guardia de Alicante.

Patada en la puerta

El otro robo en vivienda frustrado por la intervención de la Policía Nacional ocurrió en la Zona Norte de Alicante sobre las nueve y media de la mañana del pasado viernes. La sala del 091 recibió una llamada de una persona alertando de un robo en una casa cuya puerta habían abierto a patadas.

Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Distrito Norte acudieron con urgencia al lugar y nada más llegar unos vecinos les indicaron que el ladrón estaba dentro de la vivienda. Los policías adoptaron medidas de seguridad y autoprotección y se dispusieron a entrar para capturar al sospechoso.

Nada más entrar al domicilio observaron que ya había varios efectos preparados junto a la puerta de entrada para sustraerlo y a continuación vieron al presunto ladrón, el cual trató de engañar a los agentes diciendo que vivía allí. Comprobaron que no era así y que había entrado tras abrir la puerta de una patada. El sospechoso, un joven argelino de 26 años, fue detenido por esta nueva tentativa de robo frustrada por la Policía gracias, una vez más, a la colaboración ciudadana.

La última detención por robo fue la de un joven marroquí de 19 años que fue localizado por la Policía cuando caminaba por la autovía A-70 después de huir corriendo de un concesionario de vehículos donde fue descubierto por un empleado del establecimiento.

Ocurrió sobre las 21 horas del pasado viernes. Agentes del Grupo de Motos -"Rayos"- de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Distrito Norte se desplazaron a la autovía tras recibir un aviso alertando de una persona que iba andando por la autovía y cuando estaban con esta persona recibieron un nuevo aviso indicando que ese joven había intentado robar unos minutos antes en un establecimiento de coches de alta gama, por lo que se procedió a su detención.

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Según los datos recabados por la Policía, un empleado se encontraba con un cliente cuando escuchó ruidos en la zona próxima al taller y al acercarse sorprendió a un joven que había forzado el acceso a un turismo estacionado en el aparcamiento y estaba dentro manipulando la guantera. Al ser descubierto, el ladrón ha huido corriendo y tras saltar la valla del establecimiento desapareció. Desde este establecimiento se avisó del suceso a la Policía y poco después una persona que había visto al sospechoso le reconoció cuando circulaba por la autovía y vio que estaba con unos agentes. El joven arrestado portaba una bujía, objeto que la Policía cree que llevaba para fracturar el cristal de algún vehículo.