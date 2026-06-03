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Detienen a un vecino de Alicante con 24 kilos de droga en su coche tras una persecución en Navarra

La Guardia Civil detectó una conducción temeraria en un vehículo y arrestó al conductor tras darse a la fuga y desobedecer a los agentes que le dieron el alto

Detenido un vecino de Alicante con 24 kilos de droga tras una fuga temeraria en Navarra

Detenido un vecino de Alicante con 24 kilos de droga tras una fuga temeraria en Navarra

Detenido un vecino de Alicante con 24 kilos de droga tras una fuga temeraria en Navarra / INFORMACIÓN

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P. Cerrada

Un hombre de 43 años, de nacionalidad española y residente en Alicante, ha sido detenido por la Guardia Civil en Navarra como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial, después de que los agentes localizaran en el maletero del vehículo que conducía más de 20 kilos de marihuana y cuatro kilos de hachís. El alicantino ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial.

La actuación se inició en la carretera N-121-A, a la altura de Sumbilla, cuando agentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de Bera en Navarra observaron un turismo que circulaba a una velocidad inadecuada y realizaba adelantamientos que ponían en riesgo al resto de usuarios de la vía.

La patrulla siguió al vehículo durante varios kilómetros hasta encontrar un punto adecuado para darle el alto mediante señales luminosas y acústicas. Sin embargo, el conductor, vecino de Alicante, desobedeció las indicaciones de los agentes y continuó la marcha hasta la localidad navarra de Bera.

Una vez allí, el arrestado abandonó el turismo y trató de huir a pie, aunque finalmente fue alcanzado por los guardias civiles, que procedieron a su identificación y detención.

Inspección del coche

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron varias bolsas con droga en el interior del turismo, en el maletero. En total, intervinieron 20 kilos y 771 gramos de marihuana, cuatro kilos y 212 gramos de hachís, además de 935 euros en efectivo.

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La Guardia Civil atribuye al detenido, residente en Alicante, un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro delito contra la seguridad del tráfico. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente, que ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

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