Golpe a una red de inmigración y tráfico de drogas con una decena de detenidos en Alicante, Torrevieja y San Vicente

Una semana después de una macrooperación en la provincia de Alicante contra un grupo checheno acusado de terrorismo yihadista, la Policía Nacional protagonizó ayer un nuevo despliegue masivo de agentes en tres ciudades alicantinas para desarticular una organización dedicada a la introducción de inmigrantes en pateras desde Argelia hasta España y al tráfico de drogas, sin descartar tampoco el comercio de armas, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso.

La operación, que continuaba ayer abierta y tenía al parecer ramificaciones en las provincias de Murcia y Almería, se saldó con la detención de aproximadamente una decena de personas en Alicante, Torrevieja y San Vicente del Raspeig.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la UCRIF de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante.

Los investigadores de la UCRIF contaron para la fase de explotación con el apoyo de las dos unidades de élite de la Policía Nacional: el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). Efectivos del GEO y del GOES llevaron a cabo la operación inicial de entrada en dos de los registros realizados en Torrevieja y Alicante con el fin de prevenir cualquier respuesta violenta de los delincuentes ante la posibilidad de que estuvieran armados.

También participaron agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Seguridad Ciudadana, Guías Caninos y de las comisarías Norte y Centro de Alicante, así como letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para levantar las correspondientes actas de las entradas y registros y dar cuenta del resultado y el material incautado.

Registros

La Policía Nacional realizó más de seis registros en la provincia de Alicante, tres de ellos en la capital alicantina, y todos comenzaron de forma simultánea a las ocho de la mañana. En la céntrica calle Alemania de Alicante, la Policía irrumpió en una vivienda tras derribar a golpes la puerta de entrada y dos horas después concluyó el registro y los agentes salieron con alguna pequeña caja precintada con el material intervenido.

Sin embargo, en esta casa de la calle Alemania, donde también reventaron dos puertas de habitaciones que disponían de cerradura, no fueron detenidos los dos inquilinos que había dentro durmiendo. Uno de ellos es Ahmed, un pakistaní que aseguró a este diario que lleva más de 25 años en España y nunca le han detenido «ni he hecho mal a nadie». Afirmó asimismo que regenta un comercio de ropa en la calle Bailén y que «me preguntaron si vendía droga y si tenía armas, pero yo no me dedico a eso», indicó Ahmed, que quería presentar una denuncia por unas lesiones sufridas al ser reducido por la Policía en el inicio del registro. "¿Dónde están la droga y las pistolas?", se preguntaba Ahmed.

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La Policía le intervino 800 euros que afirma que tenía para comprar mercancía para su comercio y dice que cuando acudió a la Comisaría con el dueño de la casa para pedir explicaciones éste acabo siendo detenido.