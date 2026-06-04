Cinco investigados por vender 33 toneladas de naranjas de origen ilícito en almacenes de Alicante y Valencia

La Guardia Civil de Calp ha investigado a cinco personas de entre 49 y 74 años por su presunta implicación en la venta de más de 33 toneladas de naranjas de origen ilícito en almacenes de recepción de cítricos de la Marina Alta y la Safor. La operación, denominada Traza 9.0, ha permitido destapar un entramado de falsificación documental vinculado a la comercialización de fruta de procedencia desconocida en las provincias de Alicante y Valencia.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Calp, especializado en robos en el campo, en el marco del plan contra el robo en explotaciones agrícolas y ganaderas. Las pesquisas comenzaron el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la campaña de recolección del cítrico, después de que los agentes detectaran irregularidades en inspecciones realizadas en almacenes de recepción de fruta.

Irregularidades

Las anomalías se localizaron en los documentos de acompañamiento y trazabilidad agraria, conocidos como DATA, que son obligatorios para acreditar el origen legal de los productos agrícolas en las transacciones comerciales. A partir de esas primeras irregularidades, la Guardia Civil inició un análisis de miles de documentos vinculados a operaciones de compraventa de cítricos.

Como resultado de la investigación, los agentes identificaron 70 documentos presuntamente falsificados. Según la Guardia Civil, estos documentos habrían sido utilizados para introducir en el mercado más de 33.000 kilos de naranjas de origen desconocido, con una valoración superior a los 9.000 euros.

Los investigados, según las pesquisas, cumplimentaban ellos mismos los documentos DATA utilizando datos personales de terceros o inventando parcelas agrícolas. Con ello, presuntamente trataban de dar una apariencia legal a la mercancía y facilitar su venta en almacenes de la Marina Alta y la Safor.

La operación finalizó el pasado mes de abril con cinco personas investigadas por los presuntos delitos de falsificación documental y receptación. Las diligencias han sido puestas a disposición judicial en Dénia.

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La Guardia Civil recuerda que muchos de estos hechos tienen su origen en hurtos cometidos en explotaciones agrícolas que no siempre llegan a denunciarse. Por ello, insiste en la importancia de comunicar cualquier incidencia y de cumplimentar correctamente la documentación de trazabilidad agraria en todas las operaciones de compraventa.