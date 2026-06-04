La criminalidad sube un 4,5% en la provincia de Alicante, con un aumento del 34% en las agresiones sexuales y del 100% en los asesinatos

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior refleja una subida del 4,7 por ciento de las infracciones penales en la Comunidad Valenciana en el primer trimestre del año, al pasar el número de delitos de 66.607 a 69.753, con especial crecimiento en los homicidios y asesinatos consumados, que han aumentado un 33,3%, al pasar de nueve a 12; las agresiones sexuales un 22,8% -de 101 a 124- y los secuestros un 66,7%, de tres a cinco.

Por provincias, la criminalidad subió un 4,5% en Alicante --de 24.631 a 25.735--; en la de Castellón, un 0,4%, al pasar de 6.649 a 6.674 mientras que en Alicante el aumento fue de 5,7% de 35.327 a 37.344.

En el caso de la provincia de Alicante, los asesinatos y homicidios consumados han crecido un 100% al pasar de dos a cuatro y los secuestros suben un 200% al pasar de uno a tres. Por contra, los robos con fuerza en domicilios bajan un 20,6% en la provincia alicantina y las agresiones sexuales con penetración aumentan un 34%.

De acuerdo con los datos, la criminalidad convencional ha experimentado en la Comunidad Valenciana una subida de un 5,8% (de 53.786 a 56.886) mientras que la cibercriminalidad ha subido un 0,4% (de 12.821 a 12.867). En este caso, las estafas informáticas se han incrementado un 3,9% (de 11.157 a 11.588) y otro tipo de ciberdelitos han bajado un 23,1% (de 1.664 a 1.279).

En la criminalidad convencional los principales descensos se han registrado en los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, que han bajado un 25,6%, con diez casos menos, hasta los 29; los hurtos han caído un 8,6% (de 826 a 755); los robos con fuerza en domicilios un 4% (de 3.201 a 3.074) y un 1,1% (de 3.950 a 3.906).

Repunte nacional de los homicidios

En el conjunto del país se ha anotado una subida del 1% de los delitos en este periodo, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

El número total de infracciones penales registradas en el periodo de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está "en la banda más baja de la serie histórica". La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

Delitos sexuales

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 1,1% sobre 2025, según Interior, "en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024)". También crecen los delitos contra la libertad sexual con penetración (violaciones) un 3,8%, al anotar 1.290 casos, lo que el Ministerio atribuye a que hay menos infradenuncia por la confianza en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

El balance, que incluye datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, indica que los delitos contra el patrimonio --robos, hurtos y sustracción de vehículos-- han descendido un 2,9% en su conjunto en los tres primeros meses de 2026.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentan un 2,8%, de 5.276 hechos registrados en los primeros tres meses de 2025, a 5.424 en el mismo período de 2026, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Destacan también los 28 secuestros del primer trimestre (+16,7%), así como la caída de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (-7,2%). Por contra, los 94 homicidios y asesinatos consumados suponen una subida del 10,6%.

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Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (-6,0%) y Andalucía (-0,5%) anotan descensos en el total de la criminalidad, mientras que en la Comunitat Valenciana (+4,7%) y Comunidad de Madrid (+2,3%) subieron los delitos.