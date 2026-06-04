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A prisión tres arrestados por la red de inmigración y tráfico de drogas desarticulada en Alicante

La operación realizada por la Policía Nacional ha sido dirigida por un juzgado de Dénia y tiene ramificaciones en Vitoria, donde ha sido encarcelada otra persona

Operación contra una red de inmigracion ilegal y tráfico de drogas en Alicante, Torrevieja y San Vicente

Operación contra una red de inmigracion ilegal y tráfico de drogas en Alicante, Torrevieja y San Vicente

Alex Domínguez

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P. Cerrada

Tres personas de la decena de detenidos por la Policía Nacional en la operación realizada el pasado lunes en Alicante, Torrevieja y San Vicente para desarticular una red de inmigración ilegal y tráfico de drogas han ingresado en prisión, dos de ellas por esta causa y la tercera por una orden internacional de detención para ser extraditada a otro país. Un juzgado de Dénia ha supervisado esta operación policial.

La operación de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería, en la que ha participado la UCRIF de Alicante y de otras provincias, tiene ramificaciones en Vitoria, donde fue detenida una persona que este jueves ha pasado a disposición judicial y también se acordó su encarcelamiento por un juzgado vitoriano.

De la decena de detenidos en la provincia de Alicante, la mitad quedaron en libertad tras declarar en dependencias policiales y cinco han pasado este jueves a disposición de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, donde está judicializada la investigación.

El tribunal ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, mientras que para los otros tres dictó la libertad con obligación de personarse ante el juzgado cuando sean requeridos, según ha informado a este diario el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Un investigado para el que se acordó la libertad ya se encontraba en prisión porque ya había sido puesto con anterioridad a disposición de la Audiencia Nacional por una orden internacional de detención.

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Todos los implicados quedan investigados en una causa abierta por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública e integración en grupo criminal, según el TSJ.

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