Desmantelado en Alicante un laboratorio para elaborar documentación falsa por toda Europa

La Policía Nacional ha desmantelado en Alicante un sofisticado laboratorio dedicado presuntamente a la elaboración y distribución de documentos falsos de identidad y viaje destinados a distintos países europeos. La operación, desarrollada en colaboración con la Oficina de Lucha contra la Inmigración Ilegal (OLTIM) de la Policía francesa y con el apoyo de Europol, se ha saldado con la detención de un hombre considerado el principal responsable de la actividad investigada.

Los agentes intervinieron un total de 795 documentos falsificados listos para su personalización y distribución, entre ellos cartas de identidad de varios países europeos, etiquetas de visados Schengen y otra documentación preparada para su envío. Además, se incautaron equipos informáticos y fotográficos utilizados para la falsificación, 1.500 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y cuatro teléfonos móviles. También se solicitó el bloqueo de tres cuentas bancarias.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 a raíz de una alerta trasladada por las autoridades francesas a través de los canales de cooperación policial internacional. Los investigadores detectaron indicios de la existencia en España de una infraestructura dedicada a la falsificación documental y lograron situar al presunto responsable en Alicante, desde donde realizaba los envíos postales a diferentes países europeos.

Según la Policía, los documentos se ofertaban a través de una página web especializada. Entre los productos disponibles figuraban documentos nacionales de identidad de varios países europeos, incluido el DNI español, con precios que alcanzaban los 400 euros por unidad.

Tras identificar al sospechoso, las autoridades judiciales francesas emitieron una Orden Europea de Investigación. En ejecución de esa resolución, agentes de la Policía Nacional realizaron a finales de mayo dos registros en Alicante: uno en la vivienda del investigado y otro en un inmueble utilizado como laboratorio para la fabricación de la documentación falsificada.

Durante las entradas y registros se localizó abundante material destinado a la producción y envío de los documentos. La investigación permitió además constatar un elevado grado de profesionalización de la actividad, sustentada en un sistema estructurado de comercialización y distribución y apoyado por herramientas de marketing para captar clientes.

El detenido permanece en prisión provisional en España y sobre él pesa además una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades francesas.

Apoyo especializado contra las falsificaciones

La Policía Nacional destacó el papel del denominado Punto Atenas, integrado en la Unidad Central contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Este servicio funciona como un centro de consulta rápida para que los agentes puedan verificar la autenticidad de documentos de identidad, viaje o conducción cuando existan sospechas de falsificación.

En caso de detectar irregularidades, los especialistas elaboran un informe técnico con firma digital que se incorpora a las diligencias policiales, facilitando una respuesta rápida ante posibles casos vinculados a la inmigración irregular o al uso de documentación fraudulenta.