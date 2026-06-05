Detenido en Alicante un fugitivo reclamado en Francia por participar en una agresión grupal

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 23 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) emitida por Francia por un delito de lesiones con arma blanca. El fugitivo había participado en una agresión grupal en la que la víctima recibió hasta diez puñaladas, motivo por el que era buscado por las autoridades de su país. El fugitivo fue pudo ser localizado a raíz de su detención en Alicante con una identidad falsa.

El país reclamante, dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener conocimiento de que el fugitivo había sido detenido en la ciudad de Alicante con otra identidad.

Tras las correspondientes comprobaciones, los agentes acreditaron que dicho varón poseía múltiples identidades, logrando confirmar su verdadera identidad y constatando que sobre el mismo pesaba una Orden Europea de Detención dictada por las autoridades de Francia.

Dispositivo de búsqueda

Por este motivo, y tras comprobarse que el reclamado ya no se encontraba en dependencias policiales, los investigadores establecieron un dispositivo de búsqueda que dio como resultado la localización y detención de esta persona en Alicante.

Los hechos que motivaron la detención, ocurrieron en el año 2020, en la localidad francesa de Pantin. El fugitivo participó en una agresión grupal contra otro varón, durante la cual la víctima recibió diez puñaladas que le provocaron lesiones graves.

Por estos hechos se enfrenta a una pena máxima de dos años de prisión. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.